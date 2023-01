Thermomix: Neues Zubehör soll Kochen deutlich erleichtern

In vielen Haushalten gehört ein Thermomix dazu. Jetzt verkünden die Hersteller des Küchenhelfers zum Jahresbeginn dieses neue Gadget.

Berlin. Der sogenannte Thermomix ist seit den letzten Jahren aus vielen Küchen nicht mehr wegzudenken. Kostengünstigere Küchenmaschinen machen dem Gerätehersteller Vorwerk inzwischen Konkurrenz. Jetzt stellt die Firma pünktlich zum Jahresanfang neues Zubehör vor.

Der neue sogenannte "Gemüse Styler" soll die altbekannten Küchenhelfer ablösen. So soll die neue Ergänzung zum Thermomix jetzt auch das händische Schneiden und Reiben beim Kochen hinfällig machen. Mit vier Einstellungen soll das Zubehör Scheiben und Raspeln produzieren, die Gerichte mit ihrer Gleichmäßigkeit verfeinern sollen.

Geeignet sei das neue Zubehör von Vorwerk, das zunächst bis Anfang Februar auf dem Markt ist, für die Thermomix Modelle TM6 und TM5.

Thermomix-Hersteller warnte vor Verbrühungsgefahr

Im August letzten Jahres hatte der Hersteller vorsorglich vor Verbrühungsgefahr beim Thermomix gewarnt. So könne es in Einzelfällen zu erhöhtem Druck in dem Messbecher kommen. Die Wahrscheinlichkeit erhöhe sich laut Vorwerk, wenn die empfohlene Füllhöhe des Messbechers überschritten werde.

Das Familienunternehmen, das 1883 mit der Herstellung von Teppichen begonnen hatte, hat einen Umsatz von 3,4 Milliarden Euro (Stand 2021). (rs)

