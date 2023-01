Kreuzfahrt wird "Höllentrip": 800 Menschen stecken auf "Viking Orion" fest

Berlin. Es sollte ein Traumreise ins neue Jahr werden und geriet für die rund 800 Passagiere der "Viking Orion" zum Albtraum. Mikroorganismen befielen den Rumpf des Luxusliners – nun dürfen die Menschen seit rund einer Woche nicht an Land gehen.

An der Auswand der "Viking Orion" habe sich "maritimer Bewuchs" gebildet, berichtet die Australische Nachrichtenagentur AAP. Derartiges Biofouling kann zur Einschleppung und Verbreitung nicht-einheimischer Arten führen. Australien hat sehr strenge Regeln für biologische Sicherheitsrisiken, um seine Tier- und Pflanzenwelt zu schützen.

Häfen lassen Schiff nicht anlegen

Die "Viking Orion" stach am zweiten Weihnachtsfeiertag in der neuseeländischen Hauptstadt Wellington in See, seither haben vier Häfen dem Schiff das Anlegen verweigert. Christchurch und Dunedin auf der Südinsel sowie Hobart im australischen Tasmanien und Adelaide in Südaustralien.

Bevor das Schiff Kurs auf Melbourne nehmen durfte, musste es zunächst außerhalb australischer Gewässer von professionellen Tauchern gereinigt werden – etwa 22 Kilometer vor der Küste der Stadt Victor Harbor.

Kreuzfahrt wird zum "Höllentrip"

Die BBC zitiert einen Passagier des Schiffes: "Frust und Ärger unter den Passagieren nehmen stark zu." Die Menschen an Bord machten zwar das Beste aus der Situation. "Aber die Landgänge in vier Häfen, auf die haben wir uns gefreut, die vermissen wir jetzt sehr."

Ein anderer schrieb bei Twitter von einem "Höllentrip". Er habe zwei Jahre für die Reise gespaart und nun mehrfach nach finanziellem Ausgleich für "die verlorenen Erinnerungen und Erfahrungen" verlangt.

"Viking Orion" auf dem Weg nach Melbourne

"Das Schiff muss einer Rumpfreinigung unterzogen werden, um das Biofouling zu entfernen und zu verhindern, dass potenziell schädliche Meeresorganismen vom Schiff eingeschleppt werden", zitierte AAP das Ministerium für Fischerei. Mittlerweile ist die "Viking Orion" aber laut der Webseite vesselfinder.com auf dem Weg nach Melbourne.

Obwohl das Schiff mehrere planmäßige Stopps an Land auslassen musste, um die erforderliche Säuberung durchzuführen, werde es voraussichtlich am Dienstag seine Fahrt auf der geplanten Reiseroute fortsetzen, teilte die Reederei Viking Cruises mit.

Der Kapitän entschuldigte sich bei den Gästen. Sie sollen später für die ausgefallenen Landgänge entschädigt werden. (pcl/mit dpa)