Mann aus Uganda hat 102 Kinder und Enkelkinder: Jetzt wollen sie verhüten

Musa Hasahya (r.) auf seinem Hof mit seiner Familie. Der 67-Jährige aus Uganda kann seine Großfamilie nicht mehr ernähren. Seine Ehefrauen nehmen nun die Antibabypille - in weiten Teilen Afrikas noch immer eine kontroverse Entscheidung.

Kampala. Kinder gelten als Reichtum in Afrika, insofern ist Musa Hasahya aus Uganda ein reicher Mann. 67 Jahre alt ist der ehemalige Viehzüchter. 102 Kinder zwischen sechs und 51 Jahren hat er, ein Drittel wohnt noch auf seinem Hof. Hinzu kommen 578 Enkelkinder. Zehn Frauen leben mit ihm. Seine Geschichte klingt skurril, doch sie ist tragisch: Seit Jahren kann er seine Familie nicht mehr ernähren. Seine Kinder tragen Lumpen, manche sind krank. Hasahya kann sich weder das Geld für einen Arzt noch für die Schulgebühren leisten.

„Ich habe eine Frau nach der anderen geheiratet“, erzählt der einst wohlhabende Hasahya. Mittlerweile ist sein Vermögen jedoch Vergangenheit. „Mein Einkommen wurde durch die steigenden Lebenshaltungskosten über die Jahre immer geringer und meine Familie immer größer“, sagt Hasahya. Arbeiten könne er nicht mehr, da er an Diabetes und Bluthochdruck leide. Zwei Frauen haben sich bereits von ihm getrennt, da sie die Armut nicht mehr ausgehalten haben. Lesen Sie auch:

„Ich bekomme keine Kinder mehr“

Musa Hasahya arbeitete als Viehbauer. Nun ist er zu krank dafür, muss aber eine riesige Familie ernähren.

Foto: Henry Wasswa / dpa

Doch die Not führt zu einem Umdenken. Einige der Frauen wollen jetzt verhüten. In Teilen Ugandas ist Geburtenkon­trolle immer noch ein Tabu, umso mutiger die Entscheidung der Frauen. „Ich bekomme keine Kinder mehr. Ich habe die schlechte finanzielle Situation gesehen und nehme mittlerweile die Antibabypille“, sagt Zulaika, Hasahyas jüngste Frau.

Sie ist Mutter von elf Kindern. Mit dem falschen Mann kann diese Entscheidung in Uganda jedoch lebensgefährlich sein: Erst vor einem Monat tötete ein 47-Jähriger seine Frau, weil sie Verhütungsmittel kaufte.

Hasahya ist nur ein extremes Beispiel für den Kontinent Afrika, in dem die Bevölkerung mehr als auf jedem anderen Erdteil in den kommenden Jahren explodieren wird. Die zehn Länder mit der höchsten Fertilitätsrate liegen alle in Afrika. Die Spitze belegt das Land Niger mit 6,7 Kindern pro Frau. (ost/mit dpa)

