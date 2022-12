Weihnachtswunder in Östereich: Vermisste nach Lawine geborgen

Nach einer Lawine bei Lech in Österreich wurden vier Wintersportler lebend geborgen. Trotzdem geht die Suche auch am Montag weiter.

Lech. Es gleicht einem wahren Weihnachtswunder: Im Skigebiet im österreichischen Lech ging am Sonntagnachmittag eine Lawine ab und vergrub mehrere Menschen unter sich. Am Abend wurden schließlich vier Personen geborgen – verletzt, aber am Leben.

Vermisst werde nach derzeitiger Erkenntnislage niemand mehr, teilte die Landespolizeidirektion Vorarlberg am frühen Montagmorgen mit. Ursprünglich waren die Einsatzkräfte von zehn Wintersportlern ausgegangen. Der Such- und Rettungseinsatz wurde laut Polizeiangaben am späten Sonntagabend eingestellt. Aus Sicherheitsgründen werde an diesem Montag noch zur endgültigen Abklärung eine Suche durchgeführt. Lesen Sie auch: Massiver Wintersturm: Zahl der Toten in den USA steigt

Einsatzkräfte haben in Lech (Österreich) nach einer Lawine nach Verschütteten gesucht.

Foto: Expa/Peter Rinderer/APA/dpa

Lawine in Österreich: Schwerverletzter ist aus Deutschland

„Es sind rund 100 Helfer im Einsatz“, so Hermann Fercher, der Sprecher der Einsatzleitung. Alles spreche dafür, dass es bei einem Schwer- und drei Leichtverletzten bleibe. Bei dem Schwerverletzten handle es sich um einen deutschen Gast, der in die Klinik nach Innsbruck geflogen worden war. Zu seiner Identität wurden zunächst keine Angaben gemacht.

Die Lawine hatte sich unterhalb des 2700 Meter hohen Trittkopfes bei Lech gelöst. Zuvor war dieser als kritisch bekannte Bereich laut Fercher bereits gesprengt worden. Offenbar habe die Sprengung die Gefahr nicht gänzlich beseitigt. Die unter dem Areal liegende Piste wurde durch die Lawine auf einer Länge von 500 bis 600 Meter verschüttet. Die Polizei will den Hergang bei ihren Ermittlungen nun rekonstruieren. (fmg/dpa)

