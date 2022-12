Deutsche Bahn: Verspätung & Co. – Diese Apps sollten Kunden kennen

Berlin. Das Bahnfahren in Deutschland kann manchmal sehr chaotisch werden. Diese Apps sollten Sie kennen, um besser den Überblick über Verspätungen zu behalten.

Die Deutsche Bahn selbst bietet nicht nur den "DB Navigator" als App an. Mit "DB Bahnhof live" sollen Abfahrtsinformationen in Echtzeit an die Zugfahrenden geliefert werden. 5.400 Bahnhöfe werden darin abgedeckt. Neben Anschlussverbindungen werden auch Einkaufsmöglichkeiten, Toiletten und Schließfächer an den Bahnhöfen angezeigt.

Übersicht im Bahnverkehr – Apps sollen helfen

Ebenfalls die aktuellsten Abfahrtszeiten verspricht die App "Marudor". Hier wird in vielen Fällen auch der Grund für die Verspätung und der genaue Streckenverlauf mit angezeigt. Zusätzlich gibt es Wagenpläne mit Details zu Ruhezonen, Bordrestaurant und Wlan-Verfügbarkeiten.

Um häufiges Umsteigen zu vermeiden gibt es ebenso digitale Unterstützung aus dem App-Store. Wenn sich die Suche nach Direktverbindungen auf der Seite der Deutschen Bahn als zu schwierig gestaltet, dann kann "Bahn direkt" als Alternative dienen.

Dort muss lediglich der eigene Standort markiert werden - und dann wird angezeigt in welcher Entfernung der nächste Bahnhof für eine Direktverbindung zu finden ist. Nach der Auswahl des Startpunktes kann direkt zur Webseite der deutschen Bahn gesprungen werden, um ein Ticket zu buchen.

Zu Bedenken ist bei dieser App aber, dass Züge von kleineren Verkehrsbetrieben häufig fehlen. Das liege laut Hersteller an den fehlenden öffentlichen Daten. Auch außerhalb von Deutschland werden die Angaben in der Applikation ungenauer. (rs)