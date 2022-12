London: Das ist die teuerste Straße der Stadt

London. Die viktorianischen Häuser mit ihren stuckverzierten Giebeln, Erkern und Veranden strahlen weiß wie frische Bettwäsche. Zwischen den Bäumen parkt mal ein Rolls-Royce, mal ein Bentley. Verkehr gibt es jedoch kaum – Fasane schreiten über die Straße. Fasane, mitten in London! Das großstädtische Paradies nennt sich Phillimore Gardens, liegt im Stadtteil Kensington.

Gerade hat die Bank Halifax errechnet, dass die Phillimore Gardens die Straße mit den teuersten Immobilien in ganz Großbritannien ist. Umgerechnet rund 28 Millionen Euro kostet hier durchschnittlich ein Haus, das ist 80-mal so viel wie der Durchschnitt im generell teuren Königreich. Wenn man drei der schmalen Stadtvillen passiert, ist man mal eben an einem Immobilienwert von 100 Millionen Euro vorbeigelaufen.

Öfter Fasane auf der Straße als Menschen

Allerdings sieht man öfter Fasane auf der Straße als Menschen. Eine Frau, die seit 25 Jahren hier wohnt, sagt zum „Guardian“, das sei nicht immer so gewesen. Als ihre Kinder klein waren, hätten sie noch mit anderen Kindern auf der Straße gespielt. „Es gab viel mehr Engagement unter den Nachbarn“, sagt sie der Londoner Zeitung. „Jetzt verlassen die Menschen ihr Haus, nur um in ihre chauffeurgesteuerten Autos zu steigen und sich wohin auch immer fahren zu lassen. Sie leben den großen Luxus unter Gleichgesinnten. Es ist öde. Ich fühle mich abgeschnitten vom wahren London.“

„Die Gegend ist ein Schmelztiegel der Kulturen mit einer starken britischen Basis“, erklärt der Immobilienmakler Daniel Draggers. „Es sind Mitglieder königlicher Familien aus Nahost oder Hedgefonds-Manager aus ganz Europa.“ Anzubieten gebe es kaum was – wer hier besitzt, gibt sein Haus nur selten auf. Auch russische und ukrainische Oligarchen haben sich hier eingekauft und ein Verlagserbe.

Hier wohnen David Cameron, Jimmy Page und Victoria Beckham

In der Nachbarschaft wohnen Ex-Premier David Cameron, Led-Zeppelin-Musiker Jimmy Page und David und Victoria Beckham. Eine Familie aus den USA habe vor einiger Zeit ein Haus erworben, sei aber bisher noch nicht aufgetaucht. Alles Menschen, die auf der ganzen Welt wohnen und nicht unbedingt einen Kuchen backen für das Nachbarschaftsfest.

Phillimore Gardens gehört damit zu den teuersten Straßen der Welt, ebenso wie die nahen Kensington Palace Gardens. Ähnlich überhitzte Preise haben der Pollock’s Path in Hongkong (China), die Avenue Princesse Grace in Monte Carlo (Monaco), der Boulevard de Général de Gaulle in Saint-Jean-Cap Ferrat (Frankreich) und der Chemin de Ruth in Cologny bei Genf (Schweiz).