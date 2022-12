“El Gordo”: Dicke Gewinne - Spaniens Weihnachtslotterie

Berlin.

Es ist wieder soweit. Auch dieses Jahr fand die spanische Weihnachtslotterie "El Gordo" statt. Zwei Tage vor Weihnachten wurden insgesamt 2,52 Milliarden Euro verlost. Gemessen an der Gesamtsumme ist "El Gordo" damit die größte Lotterie weltweit. Der Hauptpreis, der ebenfalls "El Gordo" heißt und mit der "Der Dicke" übersetzt wird, beträgt vier Millionen Euro für ein ganzes Los und wird 180 Mal ausgezahlt.

"El Gordo”: So hoch sind die Preise der spanischen Weihnachtslotterie

Die Gewinnchancen sind hoch. Etwa ein Sechstel aller gespielten Lose kann Gewinne erzielen. Dafür fallen die Summen niedriger aus als bei anderen Lotterien. Es gibt 17 Gewinnklassen, dabei sind die ersten fünf mit Abstand die höchst datierten:

Gewinnklasse 1: 4.000.000 Euro

Gewinnklasse 2: 1.250.000 Euro

Gewinnklasse 3: 500.0000 Euro

Gewinnklasse 4: 200.000 Euro

Gewinnklasse 5: 60.000 Euro

Die wenigsten kaufen ganze Lose. Bevorzugt werden sogenannte "Décimos". Sie sind ein Zehntel des Loses und kosten 20 Euro. Im Erfolgsfall bringt ein "Décimo" dann 400.000 Euro ein – abzüglich Steuer. Für Gewinne von mehr als 40.000 Euro wird eine Abgabe von 20 Prozent fällig. Es ist eine weihnachtliche Tradition, sich ein Los (anteilig) zu kaufen oder es sich mit Familien, Arbeitskollegen oder Freunden zu teilen. Lesen Sie hier: Lotterie El Gordo: Streit um Gewinne beschäftigt Gerichte

"El Gordo" Ziehung: Großes Spektakel mit Kindergesang im Fernsehen

Seit 1812 gibt es die "El Gordo"-Lotterie. Damals wurde sie in Cádiz ins Leben gerufen und gilt heute als älteste der Welt. Die Ziehung findet im Madrider Opernhaus "Teatro Real" statt. Übertragen wird das Spektakel ab neun Uhr im spanischen TV. Acht- bis 14-jährige Kinder des Internats "San Ildefonso" ziehen die Lottozahlen und präsentieren sie singend. Es gibt zwei Lostrommeln. In der ersten größeren Trommel sind 100 000 Holzkugeln mit den Losnummern, in der zweiten kleineren 1807 Holzkugeln mit den Gewinnsummen. Bei der Ziehung fallen immer gleichzeitig zwei Kugeln aus beiden Trommeln in eine Glasschale. Die Zeremonie dauert bis zu vier Stunden, da auch viele kleinere Preise ausgelost werden. Auch interessant: El Gordo 2022: Das hat es mit der Riesenlotterie auf sich

Für die Schülerinnen und Schüler ist es eine große Ehre, die Ziehungen auszuführen. Sie bereiten sich Monate darauf vor – und das hat schon eine lange Tradition. Im 19. Jahrhundert verbreiteten Waisen für wenig Geld die Lottoergebnisse singend auf den Straßen Spaniens.

Mallorca: Ist ein "El Gordo"-Gewinner ein deutscher Urlauber?

Dieses Jahr könnte unter den "El Gordo"-Gewinnenden ein deutscher Urlauber sein. Das Gewinnlos mit der Nummer 05490 wurde in dem Papierwarenladen Papelería Sastre gegenüber der abgebrannten Bar "Why Not Mallorca" verkauft. Besitzerin Toñi erklärt der Mallorca Zeitung, dass sie nächstes Jahr damit rechnet, doppelt so viele Lose auf Mallorca zu verkaufen. Denn Läden, die ein Gewinnlos verkauften, sind bei Spaniern und Touristen sehr beliebt. Lesen Sie hier: Mallorca: Deutsche lösen Brand aus und müssen in U-Haft

Ab Juli sind die "El Gordo"-Lose erhältlich. Viele Spanierinnen und Spanier kaufen sie in ihrem Sommerurlaub. Am beliebtesten sind die Lose aus dem katalanischen Dorf Sort, welches übersetzt “Glück” heißt und aus der Madrider Lotterie Doña Manolita. Hier wurden schon mehrfach Hauptgewinnlose erlangt. Die Schlangen vor den Verkaufsstellen sind lang. (soj)