Netflix und Co.: Das sind die Serien-Highlights 2023

Berlin. Egal ob Netflix, Disney+, Amazon Prime Video oder Sky – Serien-Fans kommen auch im Jahr 2023 bei den großen Streamingdiensten wieder voll auf ihre Kosten. Neben zahlreichen Fortsetzungen beliebter Serien stehen auch viele neue Shows in den Startlöchern.

So werden etwa beliebte Serien wie "Bridgerton" oder auch "Black Mirror" fortgesetzt, "The Crown" und "The Witcher" gehen in ihre jeweils letzte Staffel. Das sind die besten Serien der Streaming-Dienste 2023:

Netflix – Das sind die Serien-Highlights 2023

You – Du wirst mich lieben (Staffel 4), 9. Februar 2023

Black Mirror (Staffel 6)

Berlin: A New Series (Staffel 1) – Haus des Geldes-Prequel

Die wilden Neuziger!, 19. Januar 2023

Emily in Paris (Staffel 4)

All Of Us Are Dead (Staffel 2)

Bridgerton (Staffel 3)

Elite (Staffel 7)

Ragnarök, (Staffel 3 – Finale)

Squid Game (Staffel 2), kommt eventuell erst 2024

The Crown (Staffel 6 – Finale)

The Witcher (Staffel 3), Sommer 2023

Mehr TV. Filme und Serien:

Das sind die besten Serien 2023 auf Disney+

Star Wars: The Bad Batch (Staffel 2), 4. Januar 2023

Welcome to Chippendales (Miniserie), 11. Januar 2023

The Mandalorian (Staffel 3), 1. März 2023

Loki (Staffel 2), Sommer 2023

Ahsoka (Staffel 1)

Die drei !!! (Staffel 1)

Koala Man (Staffel 1), 18. Januar 2023

Amazon Prime Video: Diese Serien kommen 2023

Der Greif (Staffel 1), Mitte 2023

Luden (Staffel 1), Frühjahr 2023

Die Therapie (Staffel 1), Herbst 2023

LOL: Last One Laughing (Staffel 4), April 2023

The Continental (Staffel 1), Sommer 2023

Star Trek Picard (Staffel 3), 17. Februar 2023

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Hamburg in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Sky/WOW: Die Serien-Highlights 2023

Interview with the Vampire (Staffel 1), 6. Januar 2023

The Last Of Us (Staffel 1), 16. Januar 2023

Django (Staffel 1), 17. Februar 2023

The Idol (Staffel 1)