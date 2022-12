Australien: Junge Polizisten hingerichtet - Tat erschüttert das Land

Sechs Tote bei Polizeieinsatz in Australien

Sechs Tote bei Polizeieinsatz in Australien

Bei einem Polizeieinsatz in Australien sind sechs Menschen getötet worden, darunter zwei junge Polizisten. Sie hatten in einem Vermisstenfall ermittelt und wurden in der Kleinstadt Wieambilla im Bundesstaat Queensland erschossen. Daraufhin wurde ein Spezialkommando zum Ort des Geschehens gerufen und tötete mehrere Verdächtige.

Video: Justiz, Kriminalität