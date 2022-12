Corona in China: Regierung soll bei Statistik tricksen – Zahlen steigen

Studenten-Protest in Hongkong gegen Pekings Corona-Politik

In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong haben dutzende Menschen an der Chinesischen Universität gegen die Regierung in Peking demonstriert. 2019 hatten in Hongkong Massenproteste stattgefunden.

