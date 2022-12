5000 Jahre altes Spielzeug: Forscher machen verblüffenden Fund

In Syrien ist ein bemerkenswert intaktes Mosaik aus der Römerzeit freigelegt worden. Die syrischen Behörden bezeichneten das 1600 Jahre alte Mosaik als einen der bislang "seltensten" Funde. Dargestellt sind darauf unter anderem Szenen des Trojanischen Kriegs.

Berlin. Prähistorische Funde zur Kindheit und die Erforschung des Spielverhaltens vor Tausenden von Jahren sind bislang rar gewesen. Doch Forschende der Complutense University of Madrid haben Schiefertafeln aus der Kupferzeit untersucht und festgestellt, dass es sich um prähistorische Spielzeuge von Kindern handelt.

Prähistorisches Spielzeug entdeckt: Kinder haben schon immer die gleiche Eule gezeichnet

Rund 4000 Schiefertafeln sind im Laufe des 20. Jahrhunderts in Gräbern und Gruben auf der iberischen Halbinsel, im heutigen Spanien und Portugal, gefunden worden. Forschende stellten fest, dass die Artefakte rund 5000 Jahre alt sind. Zudem wiesen die Tafeln Gravuren auf, die einer Eule ähneln.

Archäologische Funde: Forschende fanden heraus, dass die Gravuren auf den Schiefertafeln aussehen wie Eulen.

Foto: Juan J. Negro/ Nature Scientific Reports

Welche Funktion die Eulen-Tafeln hatten, ist lange unentdeckt geblieben. Die Forschenden nahmen zunächst an, dass es sich um rituelle Artefakte handelt. Doch die Gravuren sehen aus "wie von einem Kind erdacht", heißt es in der Studie. Die Forschenden verglichen deshalb die prähistorischen Zeichnungen mit Eulen-Bildern von Kindern der heutigen Zeit.

Sie stellten fest, dass die Zeichnungen starke Ähnlichkeiten aufwiesen. Die Auffassung, wie eine Eule aussieht, sei so sehr mit der menschlichen Kultur verwoben, dass Kinder jedes Zeitalters "eine Eule leicht und erkennbar als einen großköpfigen Vogel darstellen würden, der den Betrachter mit zwei großen Augen anschaut", heißt es in der Studie weiter. Diese Erkenntnisse ergaben, dass die Eulen-Tafeln eine schlichtere Funktion hatten: Sie waren Spielzeuge, die von Kindern gefertigt worden waren.

Eulen-Spielzeug diente als Übung für den prähistorischen Alltag

Neben ihrer Funktion als Spielzeug waren die Eulen-Tafeln aber auch ein wichtiges Lernmittel. Die Kinder konnten damit auf spielerische Weise Fähigkeiten für den prähistorischen Alltag trainieren. Dazu gehören Fertigkeiten in der Steinschnitzerei und Gravierung, die für die Herstellung von Waffen anderen Alltagsgegenständen gebraucht werden.

Forschung deckt auf: 5000 Jahre alte Schiefertafeln wurden von Kindern zum Spielen benutzt.

Foto: Juan J. Negro/ Nature Scientific Reports

Es dürfe aber auch nicht der soziale Rahmen des prähistorischen Spielzeugs vergessen werden, "denn es ist das Spiel, das dem Spielzeug seine Bedeutung verleiht und zur Stärkung der Bindungen zwischen den Gruppenmitgliedern beiträgt", erklären die Forschenden in ihrem wissenschaftlichen Bericht.

Eulen-Tafel war nicht nur Spielzeug: Forschende vermuten rituellen Gebrauch

Zwar wurden die prähistorischen Spielzeuge hauptsächlich in Häusern und Stätten ohne rituellen Kontext gefunden, doch einen rituellen Gebrauch schließen die Forschenden der Universität in Madrid nicht aus: Die Grenze zwischen Spiel und Ritual sei fließend. Es sei somit kein Widerspruch, mit tierähnlichen Spielzeugen zu spielen und sie irgendwann auch als Opfergaben bei Ritualen zu verwenden.

Im Fall der Eulen-Tafeln vermuten die Forschenden, dass "sie zu einem bestimmten Zeitpunkt als Tribut an Verstorbene verwendet wurden". Die Opfergabe der Spielzeuge könnte für die jungen Mitglieder der Gruppe eine Möglichkeit gewesen sein, an den Gemeinschaftsritualen der Erwachsenen teilzunehmen. Es kann aber auch sein, dass die Kinder die Eulen-Tafeln verwendet haben, um prähistorische Rituale spielerisch nachzuahmen.

Kindheit aus der Prähistorie bislang wenig erforscht

Die Funde auf der iberischen Halbinsel sind nicht die ersten prähistorischen Spielzeuge, die entdeckt wurden. Der älteste Fund stammt aus Sibirien und wird auf die Bronzezeit zurückdatiert. Forschende fanden Menschen- und Tierfiguren in Kindergräbern, die von den Kindern genutzt wurden und nach ihrem Tod mit beigelegt wurden.

Die Identifizierung von prähistorischen Spielzeugen ist nicht einfach, da sie oft aus verderblichen Materialien wie Schnur, Fell und Holz hergestellt wurden, erklärt die Archäologin Dr. Brenne Hassett gegenüber "CNN". Das sei laut Hassett einer der Gründe, warum es so selten ist, etwas zu finden, das eindeutig ein Spielzeug ist.

Ob die Eulen-Tafeln tatsächlich Spielzeuge aus der Prähistorie sind, sei laut den Forschenden der Universität in Madrid weiterhin Spekulation. Aber es sei eine Tatsache, dass in ethnografischen Beispielen weltweit viele handwerkliche Praktiken in der Kindheit erlernt werden.

