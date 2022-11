"Wetten, dass...?" 2023: Wann und wo die Show mit Gottschalk stattfindet

Mainz/Berlin. Der Unterhaltungsdampfer "Wetten, dass...?" scheint beim ZDF unsinkbar zu sein. Am Mittwoch hat der Sender einen neuen Termin für die von Thomas Gottschalk moderierte Show bestätigt. Demnach soll die Sendung auch 2023 wieder am Vorabend des Totensonntags laufen. Nach aktuellem Stand werde die nächste „Wetten, dass..?“-Ausgabe am 25. November in Offenburg stattfinden, sagte eine ZDF-Sprecherin.

Musiker Herbert Grönemeyer (l.) war bei der ZDF-Show "Wetten, dass..?" mit seinem neuen Song „Deine Hand“ aufgetreten.

Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Am 19. November lief die bisher letzte Ausgabe der Show. Knapp über 10,1 Millionen Zuschauer saßen vor den Bildschirmen, als sich Thomas Gottschalk im notorisch grellbunten Anzug unterstützt von Michelle Hunziker durch die Sendung witzelte.

Thomas Gottschalk weist Kritik an seiner Person zurück

Nicht jeder Gag des 72-Jährigen saß, nach der Show hagelte es Kritik am eher fahrigen Auftreten Gottschalks, die der aber mit Verweis auf die gute Einschaltquote weit von sich wies. "Es gibt keinen Grund sich zu rechtfertigen", befand der Moderator knapp.

Das ZDF hatte "Wetten, dass..?" 2021 wiederbelebt. Die als einmalig angelegte Nostalgieshow aus Nürnberg sahen damals fast 14 Millionen live. Das ZDF verkündete deshalb danach, auch 2022 und 2023 jeweils eine Version der Samstagabendshow über die Bühne gehen zu lassen. (tok)

