China: 36 Tote bei Brand in Fabrik

Berlin. Bei einem Fabrikbrand in Zentralchina sind mindestens 36 Menschen ums Leben gekommen. Das berichten chinesische Staatsmedien.

Zwei weitere Menschen würden noch vermisst, so die Nachrichtenagentur Xinhua unter Berufung auf örtliche Behörden. Das Feuer sei „am Montagnachmittag in einem Werk in der Stadt Anyang in der zentralchinesischen Provinz Henan“ ausgebrochen.

China: Immer wieder schwere Industrieunglücke

In China kommt es immer wieder zu schweren Industrieunglücken. Sicherheitsvorschriften werden häufig nicht eingehalten.

Im März 2019 wurden bei einer Explosion in einer Chemiefabrik in Yancheng in der östlichen Provinz Jiangsu 78 Menschen getötet und Häuser in einem Radius von mehreren Kilometern zerstört. Bei einem der bislang schwersten derartigen Unglücke waren 2015 bei der Explosion von Chemikalien in der nördlichen Hafenstadt Tianjin 165 Menschen zu Tode gekommen. (dpa/fmg)

