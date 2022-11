Türkei: Sechs Tote bei Explosion in Istanbul – "hinterhältiger Anschlag"

Rettungskräfte im Einsatz in Istanbul. In einer belebten Einkaufsstraße hat sich dort eine Explosion ereignet.

Berlin. Bei einer Explosion auf der Istanbuler Einkaufsstraße Istiklal sind mindestens vier Menschen getötet und 38 verletzt worden. Das twitterte der Gouverneur der türkischen Metropole, Ali Yerlikaya, am Sonntag. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan bezeichnete die Explosion als "hinterhältigen Anschlag". Er sprach von sechst Toten und 53 Verletzten.

Nach der Detonation sind die Menschen in der Stadt dazu aufgerufen, die Gegend zu meiden. Auch umliegende Straßen sollten von Verkehr freigehalten werden, berichtete der Sender TRT unter Berufung auf Behörden am Sonntag. Der Istanbuler Gouverneur Ali Yerlikaya hatte auf Twitter mitgeteilt, dass es Verletzte und Tote gebe. Wie viele Menschen getötet wurden und der Grund für die Explosion waren zunächst nicht bekannt.

Die Explosion trug sich laut Yerlikaya um 16.20 Uhr Ortszeit zu. Rettungskräfte und Polizei seien in großer Zahl vor Ort im Einsatz, berichtete der staatliche Sender TRT.

Auf Bildern, die über die sozialen Medien verbreitet wurden, waren zerborstene Scheiben und auf dem Boden liegende Menschen zu sehen. In der Gegend rund um den Ort des Geschehens waren Rettungssirenen zu hören.

In türkischen Medien wurde kurz nach dem Unglück vorerst nicht über die Explosion berichtet. Die türkische Rundfunkbehörde Rtük verhängte eine vorläufige Nachrichtensperre für Medien. Berichte über die Explosion sollten vermieden werden, um nicht für Angst und Panik in der Bevölkerung zu sorgen, hieß es in dem Schreiben am Nachmittag. Die Sender CNN Türk und TRT etwa unterbrachen daraufhin ihre Berichte über die Explosion auf der beliebten Einkaufsmeile.

2016 hatte sich ein Selbstmordattentäter auf der Istiklal in die Luft gesprengt und vier Menschen getötet, 39 weitere wurden verletzt.

Die Straße ist ein touristischer Hotspot im Zentrum des europäischen Teils der türkischen Metropole, die auch sonntags häufig stark besucht wird. (dpa/fmg)

