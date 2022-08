Ostsee: Autofähre Scandia mit 300 Menschen an Bord in Brand geraten

Fähre Ostsee: Autofähre mit 300 Menschen an Bord in Brand geraten

Berlin. Drama vor der schwedischen Küste: Laut Medienberichten ist am Montag eine Autofähre in der mit rund 300 Menschen an Bord in Brand geraten. Wie die Zeitung "Göteborgs-Posten" berichtet, soll es sich um die Fähre "Stena Scandica" handeln, die auf dem Weg von der Stadt Ventspils in Lettland nach Nynäshamn (Provinz Stockholm)ist.

Mehrere Boote und Helikopter seien auf dem Weg zu Unglücksstelle. Eine Sprecherin der schwedischen Seefahrtsverwaltung bestätigte den Vorfall. Der Brandalarm soll um 12.40 Uhr bei den Behörden eingegangen sein.

Ostsee: Fähre in Brand geraten - 300 Menschen an Bord

Auch die Reederei Stena Line bestätigte das Feuer. Stefan Elfström, Pressesprecher der Reederei, sagte der "Göteborgs-Posten", dass die Brandbekämpfung gerade im Gange sei.

Nach Angaben eines Sprechers der schwedischen Schifffahrtsbehörde wurden drei Hubschrauber und sieben Schiffe vor Ort geschickt.

Fähre Stena Scandia: Brand wohl auf Autodeck ausgebrochen

Der Brand sei auf dem Autodeck der "Stena Scandica" ausgebrochen, sagte Sprecher Jonas Franzen der Nachrichtenagentur AFP. Demnach befand sich das Schiff vor der nördlich vor Gotland gelegenen Insel Gotska Sandön.

Später sagte ein Sprecher der Fährgesellschaft Stena Line dem schwedischen Rundfunk: "Wir sind über einen Brand in begrenztem Umfang informiert worden, die Brandbekämpfung läuft."

Eine Sprecherin der schwedischen Seerettungszentrale sagte der Nachrichtenagentur TT, es gebe keine Meldungen über Verletzte. "Wir haben die Information vom Schiff erhalten, dass der Brand unter Kontrolle sein soll. Aber wir haben alle verfügbaren Einheiten alarmiert, vor Ort zu sein, falls eine Evakuierung nötig sein sollte." Der Brand soll in einem Kühlcontainer auf dem Autodeck ausgebrochen sein. Es gebe Rauch, aber keine offenen Flammen. (les/afp)

