München: Kind in Hotel von Statue erschlagen - das sagen die Eltern

Vier Kinder bei Unfall mit Hüpfburg in Australien getötet

Vier Kinder sind bei einem Unfall mit einer Hüpfburg in Australien ums Leben gekommen. Die Hüpfburg war von einer Windböe zehn Meter hoch in die Luft geschleudert worden. Der Unfall ereignete sich bei der Abschlussfeier einer Grundschule vor den Weihnachtsferien. Prime Minister Scott Morrison describes it as "shattering" and "heartbreaking".