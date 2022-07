Lidl: Neue ZDF-Doku über Tricks des Discounters

Billiges Grillfleisch- Weshalb Aldi, Lidl und Co. in der Kritik stehen

Berlin. Das ZDF spricht von „miesen Maschen beim Einkauf“ und unsauberen „Deals in der Produktion“ – für eine Dokumentation hat sich der Fernsehsender unter anderem die Verkaufstricks und -fallen des Discounter-Riesen Lidl näher angesehen. Dabei sprechen ehemalige langjährige Mitarbeitenden des Unternehmens über „scheinbare Schnäppchen und falsche Versprechen“, wie der Sender in einer Pressemitteilung schreibt.

In Sachen der Kundenbeeinflussung sei Lidl „meisterlich“, so das ZDF. In den Märkten werde nichts dem Zufall überlassen, das fange schon bei den Einkaufswägen und der Platzierung der Preisschilder an. „Die Insider erklären, wie das Unternehmen so extrem viel Geld verdient.“

Lidl-Doku soll zeigen, wie der Discounter wirklich handelt

Zudem hat der Sender untersucht, wie ernst es die internationale Discounter-Kette mit den Themen Nachhaltigkeit und Tierwohl nimmt. „Die Insider klären auf, wie Lidl wirklich handelt“, verspricht das ZDF.

„Lidl: Die Insider – Verkaufstricks beim Discounter-Riesen“ läuft am Dienstag, den 19. Juli, um 20.15 Uhr im ZDF. Ab dem Sendetag steht die 45 Minuten lange Doku außerdem in der ZDF-Mediathek zur Verfügung.

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.

