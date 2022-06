Österreich: Unwetter verwüstet Gemeinden – Einsatzkräfte kommen nicht durch

Die Art der Niederschläge in Deutschland wird sich durch steigende Temperaturen einer Studie zufolge in den kommenden Jahren von großflächigem Dauerregen hin zu kleinräumigem Starkregen verändern. Dieser Starkregen werde für sich gesehen jedoch deutlich größere Flächen treffen und intensiver ausfallen als bisher, erklärte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach bei der Vorstellung der Studie "Risiko Starkregen für Bevölkerungsschutz und Stadtentwicklung".

Berlin. Ein Unwetter in Österreich hat schwere Schäden verursacht. Das Nachbarland hat aktuell mit den Nachwirkungen heftiger Regenfälle, Überschwemmungen und sogar Hagel-Gewitter zu kämpfen.

Auf Twitter teilten Nutzer Aufnahmen der Gewitterschäden. Vor allem der Post des Accounts "Unwetter-Freaks" erregt viel Aufsehen. Das Video zeigt eine Gemeinde des verwüsteten Kärnten. Die Fläche vor den Häusern ist mit riesigen Brocken und Felsen sowie Schlamm übersäht. Zudem halten die Überschwemmungen weiter an, ist ein noch aktiver Wasserstrom zu beobachten.

Schlimme Bilder aus #Arriach in #Kärnten, welches heute Nacht von mehreren Unwetterzellen getroffen wurde. Der Ort ist derzeit lt. ORF von der Außenwelt abgeschnitten und nicht durch die Einsatzkräfte erreichbar



©️ Mario Kornberger @Kachelmannwettr @manu_bx @alpen_wetter pic.twitter.com/iLrZ7b2a3N — Unwetter-Freaks (@MichaelHutter6) June 29, 2022

Besonders dramatisch ist die Tatsache, dass der Zugang zur Gemeinde blockiert zu sein scheint, wie unter anderem aus dem Beitrag hervorgeht: "Der Ort ist derzeit laut ORF von der Außenwelt abgeschnitten und nicht durch die Einsatzkräfte erreichbar." Der österreichischen Nachrichtenagentur APA zufolge, waren einige Gegenden wegen der Schlammmassen nicht mit Fahrzeugen zu erreichen, die Einsatzkräfte benötigten schweres Gerät.

In weiteren Kärntner Gemeinden rückten die Feuerwehren seit Dienstagabend zu etwa 150 Einsätzen aus, so APA. Nach Polizeiangaben sei in Kärnten neben umgerissenen Bäumen und abgedeckten Dächern auch ein Stromkabel gekappt worden.

Österreich: Unwetter sorgt für Verwüstung

Wie APA unter Berufung auf Einsatzkräfte zudem berichtet, hätten die Überschwemmungen vielerorts zu Gebäudeschäden geführt. Außerdem hätten Schlammabgänge im Gebirge Häuser teils bis zum ersten Stock verschüttet.

Den Angaben zufolge wurden die Menschen in Treffen am Ossiacher See und im Luftkurort Arriach mit einer Zivilschutzwarnung aufgerufen, zu Hause zu bleiben, da im Freien Lebensgefahr herrsche. Der Großraum Treffen sei komplett überflutet und vermurt, so Hans-Jörg Rossbacher von der Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ) laut APA.

Schwere Unwetter haben in der Nacht auf Mittwoch, 29. Juni 2022, ganze Ortschaften im Bezirk Villach-Land verwüstet.

Foto: Gert Eggenberger/APA/dpa

Demzufolge versuchte die Feuerwehr, unterstützt von einem Polizeihubschrauber, herauszubekommen, wie viele Menschen wegen der Unwetterfolgen in ihren Häusern festsaßen. Auch die Armee wurde zur Unterstützung angefordert, wie APA weiter berichtete.

Gerhard Hohenwarter von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) sagte laut APA, in Arriach und anderen Orten in der Region habe es "in nur wenigen Stunden so viel geregnet wie in einem durchschnittlichen gesamten Juni." (day/dpa)

