Queen: Thronjubiläum – Elizabeth II. tritt mit besonderem Accessoire auf

Kein britischer Monarch vor ihr war so lange auf dem Thron: Die Festivitäten zum Platinjubiläum von Queen Elizabeth II. haben begonnen.

Mit der Militärparade "Trooping the Colour" haben die viertägigen Feierlichkeiten zum 70-jährigen Thronjubiläum der britischen Königin Elizabeth II. begonnen. Bei sonnigem Wetter jubelten tausende Monarchie-Fans der königlichen Familie an der Paradestrecke zu.

Royals 70 Jahre auf dem Thron: So feiert die Queen ihr Jubiläum

London. Im taubenblauen Mantel mit passendem Hut und einem Gehstock lächelt die Queen vom Balkon des Buckingham-Palasts in die Menge: Es ist früher Nachmittag, als die Königin kommt – in Begleitung zahlreicher Familienmitglieder des Britischen Königshauses.

Der mit Spannung erwartetet Auftritt der 96-jährigen Langzeitmonarchin ist der Höhepunkt der großen Militärparade zu ihren Ehren. Im prallen Sonnenschein trug die Queen dabei ein besonderes Accessoire: Mit Sonnenbrille trotzte sie auf dem Palast-Balkon der Helligkeit.

Camilla (l-r), Herzogin von Cornwall, Prinz Charles, Königin Elisabeth II., Kate, Herzogin von Cambridge, Prinz Louis, Prinzessin Charlotte, Prinz George und Prinz William stehen auf dem Balkon des Buckingham Palastes am ersten Tag der Feierlichkeiten zum Platinjubiläum der Queen.

Foto: Aaron Chown/PA Wire/dpa

Thronjubiläum: Charles und William reiten in Parade mit

Zuvor richteten sich die Blicke auf den Thronfolger. Wären sie nicht so prominent, könnten der Kronprinz und sein ältester Sohn in der Masse untergehen. In roter Uniform ritten die Prinzen Charles und William am Donnerstagvormittag durch London, unter ihren riesigen Bärenfellmützen waren die Augen kaum zu sehen.

Prinz William (l), Herzog von Cambridge, und seine Tante Anne, Princess Royal, reiten mit der Parade durch London.

Foto: dpa

Sie trugen die Uniform der Irish Guards, die zu Hunderten an der Militärparade „Trooping the Colour“ teilnahmen. Ihre Frauen Camilla und Kate hatten es etwas bequemer, sie nahmen die Kutsche.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Hamburg in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Prinz George (l-r), Camilla, Herzogin von Cornwall und Kate, Herzogin von Cambridge, fahren in einer offenen Kutsche.

Foto: dpa

Geschmückte Straßen und zahlreiche Zuschauer aus dem In- und Ausland: Mit dem langersehnten Umzug haben die viertägigen Feierlichkeiten im Vereinigten Königreich zum 70-jährigen Thronjubiläum der Queen begonnen.

Feier in London: Tausende Zuschauer bei „Trooping the Colour“

Bei strahlendem Sonnenschein versammelten sich vor dem Buckingham-Palast zahlreiche Menschen, um Elizabeth II. auf dem Palast-Balkon zu sehen. Vor ihr war in Großbritannien noch kein Monarch so lange auf dem Thron.

Mehr als 1200 Soldaten sowie Kapellen mit rund 300 Musikern marschierten am Vormittag zum Buckingham-Palast. Viele Zuschauer kamen mit britischen Flaggen und Picknickkörben. Einige Menschen hatten sogar in Zelten an der Paradestrecke übernachtet.

Die Aufgabe, die Parade zu Pferde abzunehmen, hatte die gesundheitlich angeschlagene Elizabeth II. dieses Jahr Charles übertragen.

Briten in Feierlaune: Das Land feiert 70 Jahre Queen. Foto: dpa

Die Mall, die zum Buckingham Palace in London führt, ist mit Union-Jack-Flaggen geschmückt. Foto: dpa

Ein Jacket im Zeichen des Union Jack. Foto: dpa

Fans des Königshauses sichern sich zum Platinjubiläum der Queen entlang der Mall die besten Plätze. Foto: dpa

Die Zuschauertribünen füllen sich. Foto: dpa

Die königliche Prozession verlässt den Buckingham Palast vor der Geburtstags-Parade "Trooping the Colour". Foto: dpa

Die Limousinen mit dem Prinzen von Wales und seiner Frau, der Herzogin von Cornwall, fahren vom Buckingham Palast zur Geburtstags-Parade . Foto: dpa

Die königliche Prozession verlässt den Buckingham Palast für die Geburtstags-Parade "Trooping the Colour". Foto: dpa

Prinz George (l-r), Camilla, Herzogin von Cornwall und Kate, Herzogin von Cambridge, fahren in einer offenen Kutsche. Foto: dpa

Polizisten entfernen einen Mann, der den Aufmarsch der königlichen Prozession auf der Mall vor der Geburtstags-Parade "Trooping the Colour" störte. Foto: dpa

Edward (r-l), Earl of Wessex, und seine Frau Sophie, Countess of Wessex, zusammen mit ihren Kindern verlassen den Buckingham Palast für die Geburtstags-Parade "Trooping the Colour". Foto: dpa

Polizisten stehen vor einer Menschenmenge auf dem Trafalgar Square in London. Foto: dpa

Die Garde der Königin marschiert während der Geburtstags-Parade "Trooping the Colour" auf. Foto: dpa

Seamus, ein irischer Wolfshund, führt die Garde an. Foto: dpa

Prinz William (l), Herzog von Cambridge, und seine Tante Anne, Princess Royal, reiten mit. Foto: dpa

Königin Elizabeth II. beobachtet vom Balkon des Buckingham Palace aus die Geburtstags-Parade "Trooping the Colour". Foto: dpa

Camilla (l-r), Herzogin von Cornwall, Prinz Charles, Prinz von Wales, Königin Elisabeth II., Kate, Herzogin von Cambridge, Prinz Louis, Prinzessin Charlotte, Prinz George und Prinz William, Herzog von Cambridge, stehen auf dem Balkon des Buckingham Palastes am ersten Tag der Feierlichkeiten zum Platinjubiläum der Queen. Foto: Aaron Chown/PA Wire/dpa



Parade zu Ehren der Queen hat lange Tradition

„Trooping the Colour“ ist eine mehr als 260 Jahre alte Tradition im Vereinigten Königreich. Üblicherweise findet sie alljährlich Anfang Juni statt, um den Geburtstag der Queen im April bei möglichst schönem Wetter nachzufeiern.

In diesem Jahr bildet die Parade den Auftakt der Feierlichkeiten zum Platin-Thronjubiläum, die bis Sonntag dauern. Die Queen bedankte sich vorab bei allen, die an der Organisation der Feiern beteiligt sind. Sie sei „inspiriert von dem Wohlwollen, das mir entgegengebracht wird“. Sie schaue mit den Briten „mit Vertrauen und Enthusiasmus in die Zukunft“. (fmg)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de