Flugzeug in Nepal vermisst – zwei Deutsche an Bord

In Nepal wird ein Passagierflugzeug vermisst. 22 Menschen sind den Behörden zufolge damit geflogen – unter ihnen auch zwei Deutsche.

Angehörige der Passagiere des in Nepal vermissten Flugzeugs trauern vor dem Flughafen in Pokhara.

Berlin. Wer seinen Urlaub in Nepal verbringt, will vermutlich die höchsten Berge der Welt besteigen. Das kleine Land im Himalaya gilt als Mekka der Kletterer. Logisch, denn acht der zehn höchsten Berge der Welt liegen im kleinen Bergstaat. Um 22 Menschen machen sich die Behörden jetzt allerdings große Sorgen. Ein Passagierflugzeug wird seit Sonntagmorgen vermisst. An Bord befanden sich auch zwei Deutsche.

Kurz nach dem Start des Flugzeugs in der westnepalesischen Stadt Pokhara sei der Funkkontakt zum Flugzeug vom Typ Twin Otter abgebrochen, wie die Fluggesellschaft Tara Air mitteilt. Ziel des Flugzeugs war demnach der beliebte Bergsteiger-Ort Jomson. Unglücklicherweise gehe die Suche nur schleppend voran, da schlechtes Wetter die Sicht behindere.

Nepal: Schlechtes Wetter behindert Suche nach Flugzeug

19 Passagiere und drei Besatzungsmitglieder befanden sich laut Tara Air an Bord der Maschine. Bei den 19 Passagieren handelte es sich demnach um zwei Deutsche, vier Inder und 13 Nepalesen. Zudem waren drei Besatzungsmitglieder an Bord. Der Kontakt zum Flugzeug riss laut nepalesischer Flugaufsicht in der Nähe des Dorfes Ghorepani ab.

"Wir versuchen das Gebiet, in dem das Flugzeug sein könnte, zu orten", sagte ein Tara-Air-Sprecher der Nachrichtenagentur AFP. Nach Angaben der zivilen Flugaufsichtsbehörde waren Kräfte von Polizei, Armee und Bergrettung im Einsatz.

Deutsche Botschaft in Nepal bemüht sich um Aufklärung

Zwei Hubschrauber sollen die Suchaktion im Himalaya unterstützen, erklärte das nepalesische Innenministerium. Aktuell herrsche aber schlechtes Wetter in der Region, "das den Sucheinsatz wahrscheinlich" behindern werde.

Unterdessen bemüht sich die deutsche Botschaft in Nepal darum, Informationen zu den vermissten Deutschen zu sammeln. Dem Auswärtigen Amt zufolge bemühe sich die Botschaft "mit Hochdruck um Aufklärung" und stehe mit den nepalesischen Behörden in Kontakt.

Nepal: Tödliche Flugunfälle kommen häufiger vor

Immer wieder kommt es in Nepal zu tödlichen Flugunfällen. Gründe dafür sind vor allem die unzureichende Ausbildung des Personals und die mangelhafte Wartung der Maschinen. Unter anderem aus diesem Grund hat die Europäische Union alle nepalesischen Fluggesellschaften aus ihrem Luftraum verbannt.

Das vermisste Flugzeug gehört zu Tara Air, einer Tochterfirma der nepalesischen Fluggesellschaft Yeti Airlines. Das Unternehmen ist auf entlegene Ziele im höchsten Gebirge der Welt spezialisiert. Schon 2016 gab es einen tödlichen Unfall, als ein Flugzeug auf der selben Route wie die nun vermisste Maschine in einer Bergregion des Bezirks Myagdi abstürzte. (mit AFP)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.