Queen wird 96: Palast veröffentlicht herzzerreißendes Foto

Am Donnerstag feiert Königin Elizabeth II. ihren 96. Geburtstag. Anlässlich des Jahrestags veröffentlichte der Palast ein Kinderfoto.

Zum 70. Thronjubiläum von Königin Elizabeth II. hat die Royal Horse Artillery in London Salutschüsse abgefeuert. Zahlreiche Schaulustige verfolgten die Zeremonie im Green Park der britischen Hauptstadt.

Salutschüsse zu Ehren der Queen in London

Salutschüsse zu Ehren der Queen in London

London. Ihre Majestät hat Geburtstag. Am 21. April feiert nicht nur ganz Großbritannien den Ehrentag von Queen Elizabeth II. – auf der ganzen Welt wird dem Jahrestag der Monarchin viel Aufmerksamkeit geschenkt.

Wie es zu diesen Anlässen üblich ist, wurden auch am Donnerstag besondere Fotos veröffentlicht. Den 96. Geburtstag der Adeligen zelebriert das britische Königshaus unter anderem mit einem entzückenden Kinderfoto.

Queen hat Geburtstag: So süß war sie als Zweijährige

Auf mehreren royalen Instagram-Profilen wurden bisher nie gesehene Aufnahmen der Queen geteilt. Auf dem offiziellen Account der Königsfamilie, The Royal Family, wurde ein Bild veröffentlicht, das Elizabeth im Alter von zwei Jahren zeigt.

In einem weißen Kleid mit Rüschen und einer Perlenkette posiert das junge Mädchen gekonnt, in dem sie ihr strahlendes Gesicht in ihre Hände legt. Noch bezaubernder als die damals bereits gewellte Haarpracht ist Elizabeths verschmitztes Lächeln.

Auch auf dem Charity-Account Royal Collection Trust können sich Royal-Fans über bisher unveröffentlichte Aufnahmen freuen. Eine Bilderreihe mit insgesamt fünf Fotos zeigt die Queen als Baby mit ihrer Großmutter Königin Mary im Jahr 1927. Außerdem ist Elizabeth als Teenager bei einem Ritt mit ihrem Vater und ihrer Schwester zu sehen sowie bei offiziellen Terminen zu sehen.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Hamburg in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Queen Elizabeth ist 96: William und Kate gratulieren

Während von Herzogin Meghan und Prinz Harry ein öffentlicher Geburtstagsgruß noch aussteht, haben Prinz William und Herzogin Kate dem Familienoberhaupt gleich zwei Fotos im Netz gewidmet.

Das erste Bild zeigt das Herzogspaar Cambridge gemeinsam mit der Queen. Auf dem zweiten Bild ist Elizabeth mit all ihren Enkellinnen und Enkeln sowie ihrem verstorbenen Mann Prinz Philip zu sehen. (day)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.