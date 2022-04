Michael Degen: "Donna Leon"-Schauspieler mit 90 Jahren gestorben

Am Samstag starb Michael Degen in Hamburg. Mit ihm geht nicht nur ein vielseitiger Schauspieler, sondern auch ein wichtiger Zeitzeuge.

Berlin. Es ist nicht ohne Ironie, dass er seine letzte große Rolle eigentlich nicht besonders leiden konnte. Einem Millionenpublikum wurde der große Schauspieler Michael Degen, der Ende Januar seinen 90. Geburtstag feiern konnte, zuletzt regelmäßig als eitler Gockel vorstellig: als nervtötender Vice-Questore Giuseppe Patta in der "Donna Leon"-Reihe der ARD. Es war ein Charakter an der Grenze zur Karikatur, der Degens schauspielerisches Repertoire nicht sonderlich herausforderte.

"Ich vermisse ihn nicht, ich weiß gar nicht, ob ich ihn besonders mag", zitierte ihn die "Süddeutsche Zeitung". Dass ihn sein Publikum jahrzehntelang vorrangig dem Fach der Vorabendserien und romantischen Komödien zuordnete, nahm Michael Degen mit Charme und Gleichmut hin: "Ich hatte vier Kinder zu ernähren, da habe ich auch mal Schrott gedreht."

Es war nicht seine Sache, mit seiner Theaterausbildung hausieren zu gehen: mit seinen Engagements an großen Bühnen in Berlin, Köln, Frankfurt am Main, Berlin, München, Salzburg, Hamburg und Wien oder mit seiner Zusammenarbeit mit Regiegrößen wie Bertolt Brecht, George Tabori, Ingmar Bergman, Claude Chabrol oder Peter Zadek. So war es für viele auch eine Überraschung, von der Kindheit Degens zu erfahren, die er in seiner 1999 veröffentlichten Autobiografie "Nicht alle waren Mörder" schilderte.

Michael Degen: Im Versteck vor den Nazis lernte er "Faust" auswendig

Im Jahr der Machtübergabe an die Nationalsozialisten zog Degen, 1932 als Sohn des jüdischen Kaufmanns und Sprachprofessors Jacob Degen und seiner Frau Anna in Dessau geboren, nach Berlin. Der Vater wurde Ende 1939 deportiert und im Konzentrationslager Sachsenhausen gefoltert, er erlag seinen Verletzungen im April 1940.

Während seinem vier Jahre älteren Bruder die Flucht nach Palästina gelang, verbrachte Degen die Nazizeit zusammen mit seiner Mutter in wechselnden Verstecken, etwa bei kommunistischen Freunden in einer Laubenkolonie in Berlin-Kaulsdorf. Degen, der die Welt des Theaters und der Literatur von klein auf liebte, lernte diesen Monaten des bangen Abwartens Goethes gesamten "Faust" auswendig.

Nach Ende des Zweiten Weltkriegs bekam er einen Platz als Stipendiat an der Schauspielschule des Deutschen Theaters in Ost-Berlin, wo er Brecht kennenlernte. Es folgten einige Jahre in Israel, wo Degen seinen Bruder fand, die Staatsangehörigkeit erwarb, den Wehrdienst absolvierte und auch ein Engagement am Kammertheater in Tel Aviv bekam. Dann holte ihn Brecht nach Berlin zurück, ans Berliner Ensemble.

Er wäre am liebsten in Israel geblieben, verriet Degen der "Jüdischen Allgemeinen" 2009 im Interview: "Aber meine Muttersprache war und ist Deutsch. Und obwohl ich in Israel Klassiker wie Shakespeare oder Molière gespielt habe – alles auf Hebräisch – hatte ich große Sehnsucht danach, wieder einmal in deutscher Sprache auf der Bühne zu stehen."

Michael Degen engagierte sich gegen das Vergessen

Nach vielen Jahrzehnten auf der Bühne war Degen ab den 1970er Jahren auch immer häufiger in Film- und Fernsehproduktionen zu sehen, darunter auch 1988 in Michael Kehlmanns vielgelobtem Zweiteiler "Geheime Reichssache". Degen übernahm darin ausgerechnet die Rolle Adolf Hitlers.

In Filmen, die den Holocaust thematisierten, sollte er in den folgenden Jahren noch häufiger zu sehen sein, etwa in Josef Vilsmaiers "Leo und Claire" (2002) oder Batya Gurs "Die Seele eines Mörders" (2009). Zudem engagierte er sich auch in Büchern gegen das Vergessen: In zahlreichen Romanen fand Degen ein zusätzliches Standbein, während er weiterhin unverdrossen auf den Fernsehschirmen präsent war – von den Rosamunde-Pilcher-Verfilmungen über das "Traumschiff" bis zum "Tatort".

Michael Degen war ein vielseitiger, immer wieder überraschender Künstler, bei weitem nicht nur als Schauspieler. Im Alter von 90 Jahren ist er am Samstag in Hamburg gestorben.