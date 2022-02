Michelle Hunziker: Erste Worte über Trennung von Tomaso Trussardi

Berlin. Vergangenen Monat gaben Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi das Ende ihrer Ehe bekannt. In dem Statement vom 18. Januar kündigte das einstige Paar an, seine Entscheidung nicht weiter öffentlich zu kommentieren: "Nach zehn gemeinsamen Jahren haben wir beschlossen, unseren Lebensplan zu ändern. Unsere Trennung wird eine private Angelegenheit bleiben. Es folgen keine weiteren Kommentare in Bezug auf die Privatsphäre unserer Familie."

Wenige Wochen später folgten dennoch weitere Statements: zuerst von Trussardi und nun auch von Hunziker.

Hunziker: Nach Trussardi spricht auch sie über Ehe-Aus

Bereits eineinhalb Wochen nach Veröffentlichung des Statements sagte Trussardi (38) der italienischen Tageszeitung "Corriere della Sera": "Ich liebe sie noch immer, aber auf eine andere Art. Ich bin nicht glücklich, Michelle auch nicht."

Jetzt brach auch die Moderatorin ihr Schweigen. In der italienischen Sendung "Verissimo" sagte die 45-Jährige: "Eine Trennung ist immer wie eine Trauer, die man bewältigen muss. Es ist schwierig, denn du fühlst, du hast versagt. Aber es bedeutet auch einen Neubeginn."

Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi.

Foto: Imago/Italy Photo Press

Promi-Ehe gescheitert: Wie Hunziker mit Trennung umgeht

Mittlerweile gehe die Moderatorin mit derartigen Situationen anders um als früher: "Wenn du mit 23 eine Trennung bewältigst, dann erlebst du den ganzen emotionalen Teil mit einer ungeheuren destruktiven Potenz. Du fühlst dich, als würdest du innerlich sterben." Dank ihrer Lebenserfahrung sei es ihr nun möglich, die "guten Dinge" zu retten. Dennoch gibt Hunziker zu: "Ich bin auch ein wenig schamhaft, wenn es darum geht, Emotionen zu teilen. Ich weiß nur, dass man wirklich eine große Kraft aus dem Leid schöpfen kann."

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Hamburg in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Für ihren Ex hat Hunziker nur positive Worte übrig, von einem Rosenkrieg fehlte jede Spur: "Es sind zehn wunderschöne Jahre gewesen, mit zwei wundervollen Töchtern. Das muss gerettet werden. Ich habe Tomaso sehr lieb und werde ihn immer lieb haben." Das einstige Paar hatte sich 2014 das Jawort gegeben. Die Kinder der Moderatorin und des Geschäftsmanns sind mittlerweile acht und sechs Jahre alt. (day)