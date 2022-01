Corona: Gerhard Schröder und Ehefrau infiziert - mit Symtomen

Berlin. Er ist doppelt geimpft, sogar geboostert – und trotzdem infiziert. Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) ergeht es nicht anders als vielen Bürgern mitten in der Omikron-Welle. Er und seine Ehefrau Soyeon Schröder-Kim sich mit Corona infiziert.

Corona: Atkanzler Schröder infiziert – mit Symptomen

Als ihr Mann leichten Husten hatte, sei Schröder-Kim auf Nummer sicher gegangen, sagte sie dem "Spiegel". Sie habe vorsorglich zwei Tests gemacht. Ein Schnelltest schlug nicht an, "ich habe trotzdem sicherheitshalber den PCR-Test gemacht", sagte sie demnach.

Instagram: Bestätigung seiner Frau

Dieser sei positiv ausgefallen. Auf ihrem Instagram-Account schrieb sie, "leider haben wir uns angesteckt. Wir beide haben aber keine ernsthaften Symptome. Wahrscheinlich weil wir beide geboostert sind".

Schröder hatte er erst kürzlich für Schlagzeilen gesorgt, als er einem Podcast die deutsche Absage an Waffenlieferungen in die Ukraine verteidigte. Der Gaslobbyist hofft nach eigenen Worten sehr, "dass man endlich auch das Säbelrasseln in der Ukraine wirklich einstellt." (fmg)

