Kommentar Omikron in den Schulen: Das ist wie eine schmutzige Impfung

Berlin. Kommt der Drittklässler nach Hause und sagt, der Lolli-Pool-Test habe positive Fälle ergeben. Er bleibt, wie seine ganze Klasse, zu Hause. Seine große Schwester kehrt gerade von der Abifahrt aus Berlin zurück. 15 von 60 Schülerinnen und Schülern sind nun positiv. Auch sie kann nicht in die Schule – ein echter Nachteil vor dem Abi. Auch interessant: Omikron oder Erkältung? so unterscheiden Sie die Symptome

Viel zu oft geht es nicht so glimpflich aus. Tatsache ist: Die Omikron-Welle fegt über die Schülerinnen und Schüler hinweg, als ob es völlig egal wäre, dass sich eine ganze Generation mit Corona infiziert. Kinder und Jugendliche tragen das Virus in die Familien – bis hin zu den gefährdeten Großeltern.

Birgitta Stauber, Politik-Korrespondentin

Das Hilflosigkeit an Schulen durchzieht die Pandemie

Was derzeit an den Schulen passiert, könnte auch „schmutzige Impfung“ heißen, und das spiegelt – neben vielen vernünftigen Ansätzen – die Mischung aus Hilflosigkeit, Ignoranz, Angst und Unlogik wider, mit der seit zwei Jahren versucht wird, die Pandemie im Bildungswesen in den Griff zu bekommen.

Erst war es die monatelange Schließung der Schulen – Gebäude durften noch nicht einmal betreten werden –, nun ist es das andere Extrem, der volle Unterricht bis zur Infektion.

Das Virus unterscheidet nicht zwischen Sport und Bio

Wie wäre es damit: Der Unterricht findet in Präsenz statt, aber es herrscht strenge Maskenpflicht. Ab einer gewissen Inzidenz müssen Sportlehrer mit den Kindern rausgehen, auf den Bolzplatz oder in den Park, und die Lunchbox wird auf dem Schulhof geöffnet.

Orchesterproben finden nur nach negativem Pool-Test statt. Und sobald die Inzidenzen sinken, werden all diese Einschränkungen auch schnell wieder aufgehoben.

Das Virus ist flexibel, es unterscheidet nicht zwischen Sport- und Bio-Unterricht, sondern zwischen Maske/ohne Maske und geimpft/ungeimpft. Die Schulen haben keine andere Wahl, als es mit seinen eigenen Waffen zu schlagen.