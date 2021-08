Helene-Fischer-Show an Weihnachten abgesagt: Das ist der Grund

Berlin. Fans von Helene Fischer konnten sich in den vergangenen Wochen nicht über einen Mangel an guten Nachrichten beschweren: Erst veröffentlichte die Schlager-Queen eine neue Single, dann kündigte sie auch noch ein ganzes Album an. Doch nun gibt es für Schlager-Liebhaber einen Dämpfer: In diesem Jahr wird es an Weihnachten keine Helene-Fischer-Show im ZDF geben.

Helene-Fischer-Show fällt aus: ZDF bestätigt

Zunächst hatte darüber "Bild" berichtet, inzwischen hat das ZDF die Meldung bestätigt. "Aufgrund der nach wie vor geltenden Beschränkungen für solch große Publikumsveranstaltungen haben wir uns, gemeinsam mit Helene Fischer, schweren Herzens dazu entschlossen, auch in diesem Jahr auf die 'Helene Fischer Show' zu verzichten", sagte ein Sprecher dem Nachrichtenportal "Watson".

Laut "Bild"-Informationen soll eigentlich schon eine Halle für die Aufzeichnung angemietet worden sein. Doch statt der geplanten 11.000 Zuschauer hätten wegen der Corona-Beschränkungen wohl nur rund 4000 Personen live bei der Show dabei sein können. Daraufhin konnte sich das ZDF und Helene Fischers Team laut "Watson" nicht auf ein neues Konzept einigen. Bestätigt wurde das bisher aber nicht.

Kein endgültiges Aus für die Weihnachtsshow von Helene Fischer

Zwar schreiben "Bild" und "Watson" von einem "Aus" für die Weihnachtsshow – diese legt 2021 offenbar aber nur eine Pause ein. Über ein endgültiges Ende der Helene-Fischer-Show wird bisher nicht berichtet. Das wäre angesichts der hohen Quoten, die die Schlagersängerin dem ZDF in den vergangenen Jahren beschert hat, auch überraschend.

Die Schlagersängerin Helene Fischer hat in Deutschland eine riesige Fangemeinde. Die schöne Helene ist längst ein Phänomen abseits des üblichen Schlagerrummels. Ihre schönsten Auftritte in Bildern. Foto: Uwe Zucchi / dpa

Bereits 2020 hatte die Show wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden können. Damals war aber als Ersatz ein Zusammenschnitt mit Highlights vergangener Jahre gesendet worden. Für 2021 ist ein solches Format offenbar nicht geplant. Ein kleines Trostpflaster gibt es aber dennoch: Im Oktober soll im ZDF ein Musikfilm zum neuen Album von Helene Fischer gezeigt werden. (nfz)