Darmstadt: Mutmaßlicher Giftanschlag an Uni - Versuchter Mord?

Darmstadt. Nachdem es am Montag einen mutmaßlichen Giftanschlag an der Technischen Universität Darmstadt gegeben hat, ermittelt die Staatsanwaltschaft nun wegen versuchten Mordes. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sei eine 40-köpfige Mordkommission mit dem Namen "Licht" eingerichtet worden.

Sechs Menschen vom Campus Lichtwiese waren am Montag mit Vergiftungserscheinungen wie Unwohlsein und Verfärbungen der Extremitäten in Kliniken eingeliefert worden, ein 30-jähriger Student hatte sich in einem kritischen Zustand befunden. Die Universität geht von einem Giftanschlag aus. "Wir sind erschüttert angesichts der offensichtlichen Straftat, die sich an unserer Universität ereignet hat", sagte die Präsidentin der Hochschule, Tanja Brühl, am Dienstag.

Uni Darmstadt: Verdächtige Stoffe in Lebensmitteln gefunden

Wie das Polizeipräsidium Südhessen am Dienstag mitteilte, seien verdächtige Stoffe in Lebensmitteln gefunden worden, die zuvor auf dem Uni-Campus sichergestellt worden waren. Die Polizei geht davon aus, dass mehrere Milch-Packungen und Wasserbehälter zwischen Freitag und Montag mit dem Stoff versetzt wurden.

Es wird weiterhin dazu geraten, auf dem Campus Lichtwiese nur Lebensmittel zu verzehren, die jederzeit unter Aufsicht aufbewahrt worden seien. Laut der Polizei gibt es aktuell aber keine akute Gefährdung mehr.

