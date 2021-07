Chempark Leverkusen: Explosion - Rauchsäule steigt auf

Berlin.

In Leverkusen hat es eine schwere Explosion gegeben

Rauch steigt über dem Chempark auf, die Detonation ereignete sich in einer Sondermüll-Verbrennungsanlage

Menschen sollen sich nicht im Freien aufhalten und Fenster und Türen geschlossen halten

Auf dem Gelände Chemparks in Leverkusen hat es am Dienstagmorgen eine schwere Explosion gegeben. Die Auswirkungen sind noch unklar. Der Knall der Detonation sei im gesamten Stadtgebiet zu hören gewesen, berichtet unter anderem der WDR. Die Druckwelle der Explosion soll bis ins rund 4 Kilometer entfernte Opladen zu spüren gewesen sein. Über dem Gelände steigt eine Rauchsäule auf, die kilometerweit zu sehen ist. Was die Explosion ausgelöst hat, war zunächst unklar. Laut Polizei Köln sind mehrere Menschen verletzt worden.

#BREAKING: Emergency services responding to large explosion at chemical plant in Leverkusen, Germanypic.twitter.com/4cILPlciQ8 — I.E.N. (@BreakingIEN) July 27, 2021

Die Explosion ereignete sich in der Sondermüll-Verbrennungsanlage des Unternehmens Currenta. Das Unternehmen berichtete, Einsatzkräfte der Werksfeuerwehr und Luftmesswagen seien im Einsatz. Wegen der größeren Schadenslage wurde die vielbefahrene Autobahn 1 bei Leverkusen gesperrt, wie die Polizei via Twitter mitteilte. Von der Vollsperrung betroffen seien das Autobahnkreuz Leverkusen-West sowie die A1 zwischen dem Autobahnkreuz Leverkusen und Köln-Nord. Die Autobahnen A3 und A59 sind ebenfalls in beiden Richtungen gesperrt. Autofahrende sollen den Bereich großräumig umfahren.

Eine dunkle Rauchwolke steigt über dem Chempark auf. Nach einer Explosion seien Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei aktuell im Großeinsatz.

Foto: Oliver Berg / dpa

„Ausmaß und Ursache der Schadenslage sind aktuell noch nicht bekannt“, erklärte die Polizei in einer Mitteilung. Die Feuerwehr Köln bittet Autofahrende dringend darum, eine Rettungsgasse zu bilden. Vor Ort würden alle Rettungswege gebraucht, so die Polizei Köln.

Die Warnapp NINA hat einen Alarm ausgelöst und die Bevölkerung gewarnt. Menschen sollen sich nicht im Freien aufhalten und Fenster und Türen geschlossen halten. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe ordnete das Ereignis in die Warnstufe "Extreme Gefahr" ein. Anwohnenden wird empfohlen, sich in den Medien zu informieren und das betroffene Gebiet zu meiden.

BITTE UNBEDINGT RETTUNGSGASSE BILDEN!

Alle Autobahnen und der Westring sind gesperrt.

A1 zwischen Köln-Niehl und Kreuz Leverkusen.

A3 zwischen Kreuz Leverkusen und Dreieck Langenfeld.

A59 zwischen Kreuz Monheim-Süd und Kreiz Leverkusen-West. — Feuerwehr Köln (@Feuerwehr_Koeln) July 27, 2021

Der Chempark ist nach eigenen Angaben einer der größten Chemieparks Europas. An den drei Standorten Leverkusen, Dormagen und Krefeld-Uerdingen sind über 70 Firmen angesiedelt. (pcl)