Unwetter: Wieder Starkregen in Hochwasser-Gebieten angesagt

Die verheerenden Überschwemmungen in Deutschland haben auch eine Debatte über etwaige Mängel im Warnsystem ausgelöst. Kritiker fordern Verbesserungen. Experten mahnen derweil an, auch vorbeugende Maßnahmen zu ergreifen und zum Beispiel katastrophensicher zu bauen.

Unwetter-Newsblog Unwetter in Hochwasser-Gebieten am Wochenende angesagt

In Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz soll es am Wochenende wieder Unwetter geben

Die Umweltschutzorganisation BUND mahnt zu besserem Hochwasser- und Katastrophenschutz an

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Versäumnisse in der Klimapolitik eingestanden

Mindestens 175 Menschen kamen bei dem Hochwasser ums Leben, eine nicht bekannte Zahl wird noch vermisst

Berlin. Nach dem verheerenden Hochwasser im Westen Deutschlands sind die Aufräumarbeiten in vollem Gange. Mindestens 175 Menschen starben, noch immer wird eine nicht bekannte Zahl vermisst. In Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen wurden ganze Ortschaften zerstört.

Für das Wochenende ist in den betroffenen Gebieten nun wieder Unwetter angesagt. Schauerartiger Regen und Gewitter werden in Rheinland-Pfalz und auch im Saarland erwartet. Es könne erneut Starkregen geben, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) - wo genau, sei derzeit aber noch nicht genau vorherzusagen. Nach einigen Tagen Sonnenschein drohen auch in Nordrhein-Westfalen am Wochenende wieder Schauer und Gewitter mit Starkregen.

Wegen der Klimakrise treten extreme Wetterlagen immer häufiger auf. Unsere interaktive Karte zeigt, wie viele den Landkreisen in Zukunft drohen. Wie Sie Betroffenen des Hochwassers mit Spenden helfen können, lesen Sie hier.

Die Flut hat die Front eines Wohnhauses in Altenahr (Rheinland-Pfalz) komplett fortgerissen. Zahlreiche Häuser in dem Ort wurden komplett zerstört oder stark beschädigt. Foto: Boris Roessler/dpa

Die Flut hat die Front eines Wohnhauses in Dernau (Rheinland-Pfalz) komplett fortgerissen. Zahlreiche Häuser in dem Ort wurden komplett zerstört oder stark beschädigt. Foto: Boris Roessler/dpa

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) besucht den schwer betroffenen Ort Bad Neuenahr in Rheinland-Pfalz. Foto: Thomas Frey/dpa

Spur der Verwüstung nach dem Hochwasser: Ein beschädigtes Wohnhaus in Marienthal im Landkreis Ahrweiler. Foto: imago images/Hannes P. Albert

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) verschafft sich ein Bild vom Ausmaß der Flutkatastrophe in Schuld im Ahrtal, hier an der Seite von Malu Dreyer, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz (SPD). Foto: imago images/Eibner

In Bad Neuenahr-Ahrweiler herrscht nach dem Hochwasser Chaos. Foto: imago images/Hannes P. Albert

Ein Mann sitzt in Insul, Rheinland-Pfalz auf einem umgestürzten Betstock. Im Bundesland kamen neun Bewohnende einer Behinderteneinrichtung ums Leben – sie konnten nicht schnell genug gerettet werden. Foto: Boris Roessler / dpa

Rheinland-Pfalz, Altenahr: Wohnwagen hängen an der Ahrbrücke in Altenahr. Starkregen führte zu extremen Überschwemmungen. Wohnwagen hängen an der Ahrbrücke in Altenahr. Foto: Thomas Frey / dpa

Schweres Gerät der Bundeswehr bei einem Räumeinsatz in Aachen. Foto: Dagmar Roeger / dpa

Ein Regionalzug steht im Bahnhof von Kordel, Rheinland-Pfalz, im Wasser. Bereits am Mittwoch war der Strom ausgefallen, die Bahn blieb liegen. Foto: Sebastian Schmitt / dpa

Aufräumarbeiten in Biersdorf am See, nahe Bitburg. Foto: Sebastian Bozon / AFP

Olaf Scholz ( l-r), Bundesfinanzminister und Kanzlerkandidat, Malu Dreyer, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz und Innenminister Roger Lewentz (alle SPD), Innenminister von Rheinland-Pfalz, informieren sich über die Folgen der Überflutungskatastrophe. Foto: Thomas Frey / dpa

Trier: Das Klinikum Mutterhaus Ehrang steht unter Wasser und wurde komplett notevakuiert. Foto: Sebastian Schmitt / dpa

Das Tief Bernd hat in Deutschland für schwere Überschwemmungen gesorgt, mehrere Menschen sind gestorben. Bilder aus den Krisengebieten. Foto: Marius Becker / dpa

Zerstörung im Ort Schuld, Kreis Ahrweiler: "Sieht aus wie im Krieg". Foto: Bernd Lauter / AFP

Personen werden mit einem Bagger und einem Boot aus einem überfluteten Teil der Stadt Trier gerettet. Foto: Sebastian Schmitt / dpa

Die Wupper tritt in Wuppertal aus ihrem Flussbett. Teile der Innenstadt sind überflutet. Eine Katastrophe konnte laut der Feuerwehr im Oberbergischen Kreis abgewendet werden: Kurzzeitig drohte die Wuppertalsperre unkontrolliert überzulaufen, was zu noch höheren Pegelständen geführt hätte. Gegen vier Uhr morgens am Donnerstag meldete die Polizei laut Radio Wuppertal eine "leichte Entwarnung" für die Flutgefahr in der Stadt. Foto: Fabian Strauch/dpa

Im nordrhein-westfälischen Altena starb ein Feuerwehrmann bei der Rettung eines Mannes. Der Ort ist an noch an vielen Stellen überflutet. Foto: Marc Gruber/7aktuell.de /dpa

Ein Anwohner betrachtet in Hagen die Schäden, die die Überflutung der Nahma angerichtet hat. Foto: Roberto Pfeil/dpa

In Esch, einem kleinen Ohr im Kreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz, haben sich die Straßen des Ortes in reißende Ströme verwandelt. Foto: Thomas Frey/dpa

Im Ahrtal, nahe dem Ort Mayschoss, errichteten Feuerwehrleute eine Sperrwand aus Holz. Sie soll verhindern, dass das Hochwasser in den Ort läuft. Foto: Thomas Frey/dpa

In Hagen sorgte der Starkregen für chaotische Zustände. Helferinnen und Helfer mussten im Ortsteil Hohenlimburg ein Altenheim evakuieren. Foto: Dieter Menne/dpa

Im Ort Beller (Kreis Ahrweiler) sichern Helfer des THW die Stützmauer einer Brücke der Autobahn 61. Die Stützmauer wurde von den Regenmassen unterspült und stürzte ein. Foto: Thomas Frey/dpa

Mit einem Bergepanzer versucht die Bundeswehr, die Schäden nach der Überflutung Hagens zu beseitigen. Das Flüsschen Nahma war am Mittwochabend über die Ufer getreten und hatte Teile der Stadt verwüstet. Foto: Roberto Pfeil/dpa

In Köln erreichte der Rhein Pegelstände von über fünf Metern - und das Wasser könnte noch weiter steigen. Viele Keller sind vollgelaufen, viele Straßen überflutet. Foto: Marius Becker/dpa

Hochwassereinsatz in Aachen Foto: Ralf Roeger / dmp Press/dpa



Hochwasser-News von Donnerstag, 22. Juli: Hilfskräfte aus dem Norden im Einsatz im Katastrophengebiet

16.42 Uhr: Die rund 600 Hilfskräfte aus Schleswig-Holstein haben am Donnerstag ihre Arbeit im Katastrophengebiet von Rheinland-Pfalz begonnen.

Im Einsatzgebiet seien 68 von 72 Straßenbrücken zerstört oder nicht passierbar, sagte der Leiter des mobilen Führungsstabs Schleswig-Holstein, Marc Kutyniok, am Donnerstag. Das mache die Zuweisung von Einsatzgebieten schwer.

Die Dimension des Einsatzes sei nicht vergleichbar, die Lage immer noch unübersichtlich und so seien logistische Probleme unvermeidbar, sagte Kai Treptau aus dem Innenministerium. Beispielsweise mussten die Helfer aus dem Norden noch einmal umziehen, weil am Nürburgring bereits mehrere tausend Helfer untergebracht sind.

Zahl der Todesopfer durch Hochwasser in Rheinland-Pfalz gestiegen

15.56 Uhr: Mehr als eine Woche nach dem verheerenden Hochwasser in Rheinland-Pfalz ist die Zahl der Toten dort auf 128 gestiegen. 155 weitere Menschen werden weiterhin vermisst, wie Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Donnerstag in einer Sondersitzung des Innenausschusses gemeinsam mit dem Klimaauschuss und dem Haushaltsausschuss in Mainz sagte. 764 Menschen wurden demnach verletzt. 62 der Toten sind nach Angaben des rheinland-pfälzischen Innenminister Roger Lewentz (SPD) bislang identifiziert worden.

Dreyer bezeichnete das Hochwasser als "nie da gewesene Katastrophe". Rheinland-Pfalz sei Hochwasser gewohnt, doch dieses übersteige die bisherigen Erfahrungen. Die Flutwelle sei Betroffenen zufolge stellenweise mehr als acht Meter hoch gewesen. "Viel zu viele Menschen konnten nicht gerettet werden", sagte Dreyer. Der Wiederaufbau werde vielerorts "sehr lange dauern." Das ganze Ausmaß der Katastrophe werde erst in einigen Wochen sichtbar sein. "Mir gehen die Bilder nicht mehr aus dem Kopf", sagte Dreyer.

Innen-Staatssekretär: Falschmeldungen in Katastrophenfällen "professionell entgegentreten"

15.27 Uhr: Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Günter Krings (CDU), hat im Zusammenhang mit Berichten über das Auftreten von Querdenken-Anhängern im Hochwassergebiet in Rheinland-Pfalz ein stärkeres Vorgehen gegen Falschmeldungen und Desinformation auch im Katastrophenfall gefordert. "Wenn Extremisten versuchen, mit ihrer Agenda und Verschwörungsideologien aus einer Krise wie dem Hochwasser in Westdeutschland Nutzen zu ziehen, muss der Staat dem entschieden entgegentreten", sagte Krings dieser Redaktion.

Die aktuelle Flutkatastrophe zeige zudem, "dass staatliche Stellen wie die Polizei, aber auch Hilfsorganisationen künftig sehr viel schneller auf Falschmeldungen und Desinformation in Ausnahmelagen reagieren müssen", so der CDU-Politiker. Auf Bundesebene habe das Technische Hilfswerk (THW) im Einsatz gegen sogenannte Fake News bereits Strukturen aufgebaut.

Ähnliche Fähigkeiten sollen laut Staatssekretär Krings "im Zuge der bereits angelaufenen Neuaufstellung unter dem Präsidenten Armin Schuster gerade auch im Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe etabliert werden". Krings hob hervor: "In einem Katastrophenfall sind gezielte Falschmeldungen besonders gefährlich, deshalb müssen wir ihnen auf professionelle Weise schnell mit gesicherten Fakten entgegentreten. Da reicht eben keine Pressemitteilung, sondern da muss in Echtzeit in den sozialen Netzwerken reagiert werden."

Merkel gibt Versäumnisse in Klimapolitik zu

13.18 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat bei ihrer letzten Sommer-PK Versäumnisse in der Klimapolitik während ihrer Regierungszeit eingestanden. Zwar habe man den Ausbau erneuerbarer Energien vorangetrieben und auch die CO2-Emissionen senken können, das Tempo der Fortschritte sei jedoch nicht ausreichend. Gemessen an dem Ziel, den weltweiten Klimaanstieg bis auf zwei Grad zu begrenzen, sei während ihrer Kanzlerschaft "nicht ausreichend viel passiert", sagte Merkel.

Merkel betonte zugleich ihren persönlichen Einsatz für den Kampf gegen die Erderwärmung. "Ich bin der Meinung, dass ich sehr viel Kraft für den Klimaschutz aufgewandt habe", sagte sie. "Und trotzdem bin ich ja mit wissenschaftlichem Verstand ausreichend ausgerüstet, um zu sehen, dass die objektiven Gegebenheiten erfordern, dass man in dem Tempo nicht weiter machen kann, sondern schneller werden muss."

BUND mahnt besseren Hochwasserschutz an

11.50 Uhr: Die Umweltschutzorganisation BUND hat angesichts der dramatischen Unwetter im Westen Deutschlands besseren Hochwasser- und Katastrophenschutz angemahnt. Am Donnerstag stellte die Organisation 16 Maßnahmen vor, um künftig besser auf Unwetterkatastrophen wie Dürren und Hochwasser vorbereitet zu sein. Der BUND forderte, die Parteien sollten "wirksamen Klimaschutz, ökologischen Hochwasserschutz, eine Neuausrichtung im Umgang mit Flächenverbrauch und eine Stärkung des Katastrophenschutzes" zu einer Gesamtstrategie verbinden.

Für besseren Hochwasserschutz forderten die Umweltschützer unter anderem, Hochwasserentstehungsgebiete zu erfassen und zu schützen. Außerdem müsse die Flächenversiegelung gestoppt werden - denn beispielsweise auf Autobahnen und anderen geteerten Straßen kann kein Wasser versickern.

Die Natur leide unter einer zunehmenden Trockenheit, Städte erhitzten sich im Zeichen der Klimakrise stärker, erklärte der BUND. Außerdem plädiert die Umweltorganisation für mehr Naturwälder ohne forstliche Nutzung - diese könnten mit ihren intakteren Waldböden "erheblich besser" Wasser aufnehmen als Wirtschaftswälder, die von Forststraßen durchzogen und deren Böden oftmals durch schwere Holzerntemaschinen verdichtet seien.

Im Katastrophenschutz braucht es demnach unterschiedliche Flutpläne für verschiedene Szenarien, außerdem müssten die Informationen auch Bevölkerungsgruppen ohne Smartphone erreichen. Darüber hinaus fordert der BUND, die Bevölkerung müsse breit über Hochwasserrisiken an Unterläufen von Flüssen und über Starkregen aufgeklärt werden.

