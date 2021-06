Delta Plus-Variante: So gefährlich ist die neue Mutation aus Indien

Das indische Gesundheitsministerium stuft Delta Plus derzeit als "besorgniserregende Variante" ein. Weitere Untersuchungen folgen.

Die Delta-Variante des Coronavirus, die als besonders ansteckend gilt, breitet sich weltweit aus. Auch Immunologen in Deutschland warnen, dass sie spätestens im Herbst die dominierende Variante in der Bundesrepublik sein könnte.

Sommerurlaub in Gefahr? Sorge wegen Delta-Variante

Berlin. Die Delta-Variante legt anteilsmäßig auch in Deutschland deutlich zu. Diese Corona-Mutation, mit der wissenschaftlichen Bezeichnung B.1.617.2 wurde erstmals in Indien registriert und gilt als besonders ansteckend. Experten rechnen damit, dass sie in Deutschland schon bald dominant sein wird.

Nun wurde in Indien eine neue Corona-Variante nachgewiesen, die indische Behörden sind besorgt. Wie der indische Bundesgesundheitsminister Rajesh Bhushan sagte, sei die inoffiziell als "Delta Plus" bezeichnete Mutation alleine im Bundesstaat Maharashtra in 16 Fällen festgestellt worden. Indien hat die Variante als "besorgniserregende Variante" eingestuft.

Was ist über die Delta Plus-Variante bekannt?

Bisher ist noch nicht viel über die Variante bekannt. Den Behörden zufolge sei Delta Plus noch ansteckender als die "normale" Delta-Mutation. Die Variante, die auch als AY.1 bekannt ist, breite sich demzufolge leichter aus und binde sich leichter an Lungenzellen. Außerdem könnte die Mutation potenziell gegen eine Antikörpertherapie, also eine starke intravenöse Infusion von Antikörpern, resistent sein.

Trotz dieser ersten Erkenntnisse sei es aktuell noch zu früh, um die tatsächliche Bedrohung durch die Corona-Variante einzuschätzen. Allerdings weist auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) "Delta Plus" derzeit als Teil der Delta-Variante und damit als besorgniserregende Virusvariante aus.

Welche Eigenschaften hat Delta Plus?

Bei der auch als B.1.617.2.1 benannten Variante handelt es sich um die Delta-Variante mit der zusätzlichen Spike-Mutation K417N, die auch in der zunächst in Südafrika entdeckten Beta-Variante vorgekommen ist.

Führende Virologen haben jedoch die Kennzeichnung von Delta Plus als besorgniserregende Variante in Frage gestellt und erklärten, es gebe noch keine Daten, die belegen, dass die Variante im Vergleich zur original Deltavariante noch ansteckender sei oder zu schwereren Erkrankungen führte.

Wie verbreitet ist die neue Variante bereits?

Inzwischen seien 40 Delta Plus-Fälle in drei indischen Bundesstaaten sowie weitere Fälle in neun anderen Ländern erfasst worden. Das teilte der Gesundheitsminister jedoch bereits vergangenen Mittwoch mit. Genannt wurden die USA, China und Russland sowie die Schweiz, Polen, Portugal, Japan, Nepal und Großbritannien. In Deutschland gibt es bisher keinen nachgewiesenen Fall einer Ansteckung mit der Delta Plus-Variante.

Der Virologe Christian Dorsten geht indes davon aus, dass die Inzidenz in Deutschland wegen der Delta-Variante wieder steigen dürfte. Die Delta-Variante ist zudem auch in Deutschland auf dem Vormarsch. (les/bef/dpa)