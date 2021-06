Ehebruch - Gerhard Schröder muss an Ex-Mann seiner Frau zahlen

Gericht in Südkorea entscheidet: Gerhard Schröder muss an Ex-Mann seiner Frau zahlen – er sei verantwortlich für die zerbrochene Ehe.

Gerichtsurteil Warum Gerhard Schröder an Ex-Mann seiner Frau zahlen muss

Berlin. Fünfmal hat Gerhard Schröder geheiratet. Für seine letzte Hochzeit muss er nun nachträglich zahlen: Ein Gericht in Südkorea hat verfügt, dass der Altkanzler (77) rund 22.000 Euro Entschädigung an den Ex-Mann von Soyeon Schröder-Kim (53) zu überweisen hat – seit Mai 2018 die fünfte Frau Schröder. Der Kläger hatte angegeben, schwere „seelische Qualen“ erlitten zu haben.

Es geht um den Vorwurf des Ehebruchs – und die Frage, wann die Beziehung zwischen Schröder und der Dolmetscherin eigentlich begann. Fremdgehenden Eheleuten drohten im konservativen Südkorea bis vor wenigen Jahren sogar Haftstrafen, noch heute beschäftigen außerehelichen Affären regelmäßig die Zivilgerichte. In der südkoreanischen Kultur bedeuten sie die die Betrogenen einen Gesichtsverlust.

Das ist für den ehemaligen SPD-Vorsitzenden und seine aus Korea stammende Ehefrau ein Problem: Schröder trage eine Mitschuld, befand ein Familiengericht in der Hauptstadt Seoul. Lesen Sie hier: Kanzler a.D. oder Putin-Lobbyist? Schröder muss entscheiden

Schröder muss Entschädigung zahlen

Schröder muss demnach 30 Millionen Won an den Schönheitschirurgen zahlen, das sind umgerechnet rund 22.100 Euro. Der Kläger hatte dem Altbundeskanzler vorgeworfen, für das Scheitern seiner Ehe verantwortlich zu sein: Schröder habe eine Affäre mit Kim begonnen, als diese noch mit ihm verheiratet gewesen sei.

Altbundeskanzler Gerhard Schröder und seine Frau Soyeon Schröder-Kim.

Foto: dpa

Das berichtete die Zeitung „Korean Times“ unter Berufung auf die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap. Das Urteil sei bereits am vergangenen Donnerstag gefallen.

Der Schönheitschirurg habe der Scheidung im November 2017 nur zugestimmt, weil seine damalige Frau die Affäre mit dem deutschen Staatsmann habe beenden wollen, heißt es. Schröder und seine neue Partnerin hielten sich offenkundig nicht an diese angebliche Vereinbarung – im Mai 2018 feierten sie Hochzeit, seitdem leben sie gemeinsam in Hannover und zeitweise in Seoul.

Schröders Frau hat die Darstellung zurückgewiesen

Die Klage reichte der Mann 2018 ein, er wollte ursprünglich 100 Millionen Won (umgerechnet rund 75.000 Euro) Schmerzensgeld erhalten, wie die Zeitung berichtet. Soyeon Schröder-Kim hatte die Darstellung ihres Ex-Mannes öffentlich zurückgewiesen. Ihre Ehe sei schon vor der Affäre mit Schröder zerrüttet gewesen.

In einem Statement hatte sie damals erklärt: „Wenn eine Ehe, die wie bei mir in jungen Jahren geschlossen wurde, zerrüttet ist und geschieden werden soll, liegt der Grund dafür nach meiner Meinung bei den beiden Ehepartnern. Das gilt zumal, wenn beide Ehepartner schon lange Zeit faktisch getrennt gelebt haben.“

Gerhard Schröder sei nicht verantwortlich „für das Scheitern meiner Ehe“, so Schröder-Kim damals. Die beiden lernten sich 2015 während einer viertägigen Reise Schröders durch das Heimatland seiner jetzigen Frau kennen – sie übersetzte für ihn.

Schröder war zuvor mit Doris Schröder-Köpf verheiratet

Damals waren beide noch verheiratet. Schröder soll kurz zuvor aus der Familienvilla in Hannover ausgezogen sein, wo er mit der niedersächsischen SPD-Landtagsabgeordneten Doris Schröder-Köpf (57) zusammenwohnte. Auch interessant:Arte-Doku über Gerhard Schröder lässt wichtige Fragen offen

Im Januar 2018 verkündete Schröder die Verlobung mit seiner neuen Partnerin. Im April 2018 wurde die Ehe mit Doris Schröder-Köpf geschieden. Zwei Wochen später heiratete er Soyoen Kim. (Joe)