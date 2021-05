Lena Meyer-Landrut löscht ihre Posts auf Instagram

Berlin. Was macht Lena Meyer-Landrut? Diese Frage stellen sich jetzt viele ihrer Fans, denn die Sängerin hat plötzlich ihre ganzen Fotos bei Instagram gelöscht. Die ESC-Gewinnerin vom Jahr 2010 hat dort fast vier Millionen Follower, die nun alle ins Leere blicken.

Früher war die 29-Jährige sehr aktiv auf Instagram und hat öfter Ereignisse aus ihrem Leben mit ihren Fans geteilt. Doch seit Januar ist es sehr ruhig um die Sängerin geworden. Der letzte reguläre Post von ihr war ein Neujahrsgruß.

Ihre Fans spekulieren um die Gründe und dabei entstehen die wildesten Theorien. Will Lena sich in ihrem neuen Lebensabschnitt – am 23. Mai wird sie 30 – neuerfinden? Plant sie ein musikalisches Comeback und will somit auf sich aufmerksam machen? Hat sie genug von Hatern, die sie in den sozialen Medien immer wieder angreifen?

Lena Meyer-Landruth hat sämtliche Posts auf ihrer Instagram-Seite gelöscht.

Foto: Screenshot/FMG/Instagram

Lena Meyer-Landrut hält Privatleben streng geheim

Um ihr Privatleben macht die 29-Jährige schon länger ein Geheimnis. Nachdem sie sich im Jahr 2019 nach acht Jahren von ihrem Freund Max von Helldorff getrennt hat, spricht sie in den Medien nicht mehr über ihr Liebesleben.

Berichte darüber, dass sie mit Mark Forster Anfang des Jahres ein Kind bekommen hat, hat sie nie bestätigt. Sie lässt sich von einer bekannten Berliner Anwaltskanzlei vertreten, die massiv gegen alle Berichterstattung über das Privatleben der Sängerin vorgeht. (aju)