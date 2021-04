Helen McCrory: Harry-Potter-Schauspielerin ist tot

Mit nur 52 Jahren hat die britische Schauspielerin Helen McCrory den Kampf gegen den Krebs verloren. Sie starb furchtlos, so ihr Mann.

London. Die britische Schauspielerin Helen McCrory ist an einem Krebsleiden gestorben. Sie wurde nur 52 Jahre alt.

Ihr Ehemann, der Schauspieler Damian Lewis, schrieb am Freitag auf Twitter: "Es bricht mir das Herz zu verkünden, dass nach einem heroischen Kampf gegen den Krebs die wunderschöne und starke Helen McCrory friedlich zu Hause gestorben ist, umgeben von einer Welle der Liebe von Freunden und Familie."

McCrory war unter anderem aus den Harry-Potter-Filmen, der Serie "Peaky Blinders" sowie dem James Bond-Film "Skyfall" bekannt. 2019 wurde die Schauspielerin von Queen Elizabeth II als Officer des Order of the British Empire ausgezeichnet und damit für ihre Verdienste in der Kunst gewürdigt.

Die verstorbene Schauspielerin Helen McCrory mit ihrem Ehemann Damian Lewis.

Foto: Gareth Cattermole/Getty Images

"Sie starb, wie sie lebte. Furchtlos", schrieb Ehemann Lewis, der unter anderem aus der Serie "Homeland" bekannt ist, weiter. (fmg/dpa)

