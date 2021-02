Ätna: Vulkan auf Sizilien spuckt Feuer – in gigantischen Fontänen

Zum sechsten Mal in acht Tagen spuckt der Ätna Feuer in den Himmel. Die Ausbrüche sind ungefährlich – aber faszinieren Wissenschaftler.

Ein Zittern kündigt es an, ein Grummeln im Berg. Gleißend hell schießt geschmolzenes Gestein dann gleich in den Nachthimmel über Sizilien. Bis zu einem halben Kilometer hoch sind die Lava-Fontänen, die der Ätna gerade ausspuckt – und Kilometerweit zu sehen. Über dem 3300 Meter hohen Berg steht eine gigantische Rauchsäule. Asche regnet vom Himmel.

Sechs mal innerhalb von acht Tagen ist der aktivste Vulkan Europas nun schon ausgebrochen. Seither sind die Eruptionen immer spektakulärer geworden. Am Dienstag etwa maß die Lava-Fontäne 300 Meter.

COMUNICATO DI ATTIVITA' VULCANICA del 2021-02-24 21:18:25(UTC) - ETNA.

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che alle ore 22.00 locali la fontana di lava ha raggiunto l'altezza di circa 500 m dall'orlo craterico pic.twitter.com/zYeLVuXlDq — INGVvulcani (@INGVvulcani) February 24, 2021

Ätna: Sechster Ausbruch in acht Tagen – "Rekord"

Für den Südost-Krater des Vulkans sei das "gewissermaßen ein Rekord", sagte der Vulkanologe Marco Viccaro der Zeitung "Corriere della Serra" am Mittwoch. An einem anderen Schlund sei der Vulkan in der Vergangenheit schon in ähnlicher Häufigkeit ausgebrochen.

Der Ätna auf Sizilien kommt nicht zur Ruhe

Foto: Salvatore Allegra / AP/dpa

Der Ätna liegt im Osten Siziliens. Für die Menschen um den Berg besteht bei den Ausbrüchen meist keine Gefahr. Oft regnet es danach Asche vom Himmel.

Zuletzt ereigneten sich die Ausbrüche meist am Abend und in der Nacht. Die Forscher wollen das Naturschauspiel weiter untersuchen und Materialproben nehmen. (pcl/mit dpa)