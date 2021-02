Notlandung: Boeing-Triebwerk in Brand - Flugzeugteile stürzen auf Wohngebiet

Ein Schock für Fluggäste, Crew und Anwohner: Nach einem Triebwerkbrand an einer Passagiermaschine der Fluglinie United Airlines sind Trümmerteile auf ein Wohngebiet nahe der US-Stadt Denver gestürzt. Das Flugzeug musste kurz nach dem Start am Samstag notlanden, wie die Behörden mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen gab es keine Verletzten - weder an Bord, noch am Boden.

Die Boeing 777-220 mit 241 Menschen an Bord befand sich als Flug UA328 auf dem Weg von Denver im Bundesstaat Colorado nach Hawaii. Bereits wenige Minuten nach dem Start setzte der Pilot einen Notruf ab, da das rechte Triebwerk ausgefallen war. Auf Videoaufnahmen von Passagieren ist das brennende Triebwerk zu sehen, die Verkleidung ist abgefallen.

Broomfield: Trümmerteile der Boeing regneten auf Wohngebiet

Die Trümmerteile des Flugzeugs stürzten auf ein Wohngebiet in Broomfield, einem Vorort von Denver. Ein großes Metallstück landete auf dem Auto von Anwohner Kirby Klements. Ein anderes Flugzeugteil beschädigte seinen Angaben zufolge das Dach eines Nachbarn. Auch auf einem Sportplatz in einem Park landeten Trümmer. "Ich bin ehrlich gesagt schockiert", sagte die Sprecherin der Polizei in Broomfield, Rachel Welte. Es sei "erstaunlich", dass nach ersten Erkenntnissen niemand in dem Ort durch Trümmer zu Schaden gekommen sei.

Der Lärm habe die Menschen aufschrecken lassen, berichtete Polizeisprecherin Welte. "Eine Menge Leute haben gesagt, dass sie diese wirklich laute Explosion gehört haben, die viele Leute erschreckte, und dann sahen sie, was sie für ein Flugzeug hielten, das vom Himmel fiel, aber es waren Trümmer."

Trümmerteile der Boeing 777 stürzten auf ein Wohngebiet in Denver. Offenbar wurde niemand verletzt.

Foto: Michael Ciaglo/Getty Images/AFP

Mit dem Klang einer durchbrochenen Schallmauer verglich Augenzeuge Kieran Cain den Vorfall gegenüber dem Sender CNN. Jeder habe nach oben geschaut. Am Himmel sei eine "gigantische" schwarze Rauchwolke zu sehen gewesen und unmittelbar danach die herunterfallenden Teile des Flugzeugs. "Praktisch ein Schauer an Teilen, die vom Himmel fielen", sagte Cain.

🎞️VIDEO OF ENGINE EXPLOSION



From the Dash Cam of Zach Allen In Broomfield: https://t.co/6Syowuy9yI pic.twitter.com/SVqE55TlPN — Ryan Greene 📷 (@RyanCBS4) February 20, 2021

Ein auf Twitter veröffentlichtes Dashcam-Video soll die Explosion des Triebwerks an der United-Airlines-Maschine zeigen: An dem Flugzeug ist plötzlich helles Licht zu erkennen, unmittelbar danach entwickelt sich dunkler Rauch.

United-Airlines-Flug: Passagier berichtet von Todesangst

An Bord der Boeing dürften sich dramatische Szenen abgespielt haben: Der Nachrichtensender CNN veröffentlichte eine Aufnahme des Moments, in dem der Pilot des Flugzeugs das Notsignal "Mayday" absetzte. Passagier David Delucia sagte der "Denver Post", dass er Todesangst gehabt habe, als das Flugzeug nach dem Triebwerksbrand an Höhe verlor. "Ich habe die Hand meiner Frau genommen und gesagt: ,Das war's'."

@CNN Video my sister sent me of the United Flight that had engine failure leaving Denver. pic.twitter.com/nc0bvUGTVC — Alex (@eam0906) February 20, 2021

Auf Twitter kursiert ein Video, das eine Passagierin während des Fluges aufgenommen haben soll: Darauf ist das verbrannte Triebwerk beim Landeanflug zu sehen. Auch Glut ist erkennbar.

Passagiere flogen in neuer Maschine nach Honolulu

United Airlines teilte mit, das Flugzeug sei in Denver sicher notgelandet. Die meisten Passagiere seien an Bord einer neuen Maschine nach Honolulu geflogen. Diejenigen, die nach dem Turbulenzen nicht weiterreisen wollten, seien in einem Hotel untergebracht worden.

Die US-Flugaufsicht FAA erklärte, es werde eine Untersuchung zu dem Vorfall eingeleitet. Die Polizei in Bloomfield rief die Anwohner auf, die Trümmerteile nicht zu berühren, um die Ermittlungen nicht zu behindern.

Herabstürzende Boeing-Teile am selben Tag in den Niederlanden

Am Samstag hatte sich ein ähnlicher Vorfall in den Niederlanden ereignet - ebenfalls mit einer Boeing: In Maastricht waren nach Angaben der Polizei zwei Menschen durch herabstürzende Flugzeugteile verletzt worden. Eine ältere Frau wurde am Kopf getroffen und musste im Krankenhaus behandelt werden. Auch ein Kind wurde den Angaben zufolge leicht verletzt: Es erlitt Brandverletzungen, als es Trümmerstücke am Boden berührte.

In einem der vier Motoren der Boeing 747-400 brach nach Polizeiangaben ein Feuer aus. Die Behörden untersuchen den Vorfall. Das Flugzeug sei später im belgischen Lüttich gelandet. Es war eigentlich unterwegs von Maastricht Aachen Airport nach New York. Hinweise, dass die Ereignisse in den Niederlanden und den USA zusammenhingen, gab es keine.

