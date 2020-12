Wie Tübingen Alte und Kranke vor Corona schützt

Tübingen. Die beschauliche Stadt Tübingen liegt südlich von Stuttgart. Sie hat knapp 100.000 Einwohner und ist angesichts dieser Zahl überproportional häufig in den Artikeln der großen Medien vertreten. Das liegt vor allem an Tübingens streitlustigem Oberbürgermeister Boris Palmer (Die Grünen) – und momentan auch an seiner Strategie gegen das Corona-Virus.

„Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Älteren besonders zu schützen, weil für sie die Gefahr durch Corona mit Abstand am höchsten ist“, erklärt Palmer im Interview mit dem „Tagesspiegel“. Und so steigt zwar auch in Tübingen die 7-Tages-Inzidenz in der Gesamtbevölkerung (136 Fälle / 100.000 Einwohner, Stand 9.12.), nicht jedoch die in den Altenheimen.

Tübingen: Kein Corona-Fall bei Heimbewohnern

Keinen einzigen Fall bei Heimbewohnern über 75 Jahren verzeichnet Tübingen in den letzten Monaten, sagt Palmer. Das sei einer der Gründe, warum die Uniklinik aktuell nur 32 Patienten mit Covid-19-Erkrankung behandele, zehn davon auf der Intensivstation.

Die Stadt setzt dabei vor allem auf die Eigenverantwortung der Bürger, vor allem jener über 65 Jahre. Für sie verteilt die Stadt kostenlose FFP2-Schutzmasken. Anstelle öffentlicher Verkehrsmittel sollen Senioren mit dem Taxi fahren – die Fahrt kostet sie nicht mehr als ein Busticket. Außerdem gab die Stadt ein Zeitfenster von 9 bis 11 Uhr am Vormittag vor, in dem ältere Menschen einkaufen sollen.

Bürger können sich kostenlos testen lassen

Boris Palmer betont immer wieder, wie wichtig der Schutz der älteren Bevölkerung sei. Natürlich würde Tübingen auch alle sonstigen Vorgaben von Bund und Ländern umsetzen: „Abstandsregeln und Masken sind absolut entscheidend dafür, dass die Infektionszahlen nicht explodieren“, so der Oberbürgermeister im „Tagesspiegel.“

Coronavirus – Die wichtigsten News im Überblick

Tübingen habe allerdings eben besonderen Wert auf den Schutz der Älteren gelegt. Dazu zählt auch eine Test-Offensive: An jedem Wochentag können sich Bürgerinnen und Bürger Tübingens kostenlos auf dem Marktplatz auf das Coronavirus testen lassen. So können sie sicher sein, das Virus nicht bei älteren Verwandten einzuschleppen.

FFP2-Masken und Testpflicht gehören in Altersheimen zum Standard

Bezahlt werde das alles aus der Stadtkasse – eine halbe Million Euro habe die Stadt bislang investiert. „Ich finde, das ist gut angelegtes Geld, wenn es die Uni-Klinik vor Überlastung schützt und Menschenleben in den Heimen rettet“, sagt Palmer.

Tübingen kommt besser durch die Corona-Pandemie als viele anderen Städte, findet Oberbürgermeister Boris Palmer.

Foto: Sebastian Gollnow / dpa

In Altersheimen werde schon seit September viel getestet, erklärt Palmer. FFP2-Masken sind Standard, Bewohner und Pflegepersonal werde regelmäßig untersucht. Seit kurzem gilt das auch für Mitarbeitende mobiler Pflegedienste, die sich ebenfalls regelmäßigen Tests unterziehen müssen. So soll vermieden werden, dass die ambulante Pflegekraft das Virus in den Privatwohnungen alter Menschen verteilt.

Trotz guter Zahlen ist Palmer für einen harten Lockdown

Boris Palmers Stadt steht also gut da. Alte werden geschützt, Bürger können sich auf Kosten der Stadtkasse testen lassen und die Corona-Zahlen in den Heimen sind niedrig.

Lesen Sie hier:Merkel stimmt Deutschland auf harten Corona-Lockdown ein

Trotzdem spricht sich Palmer auf nationaler Ebene für einen harten Lockdown nach Weihnachten aus – nicht ohne jedoch zu betonen, dass dieser mit seiner Strategie vielleicht hätte vermieden werden können: „Man hätte sich viele Maßnahmen sparen können, wenn wir von Anfang an auf den Schutz der Alten und moderne Datentechnik zur Rückverfolgung von Infektionsketten gesetzt hätten.“ Boris Palmer bleibt also auch während einer Pandemie vor allem eins: streitlustig.

Corona – Mehr Infos zum Thema