"The Voice of Germany": Lena Gercke wird wieder Moderatorin

Musiksendung Lena Gercke kommt zu „The Voice of Germany“ zurück

Berlin. Lena Gercke (32) kommt nach ihrer Babypause als Moderatorin zu „The Voice of Germany“ zurück. Die Sat.1-Sendung bedankte sich am Dienstag bei Facebook und Instagram bei Annemarie Carpendale (43), dass sie Gercke so wunderbar vertreten habe.

Die erste „Germany’s Next Topmodel“-Gewinnerin hatte im Juli eine Tochter bekommen. Verkündet hatte das Model die Geburt ihres ersten Kindes mit einem Bild auf Instagram. Darauf zu sehen sind die Hände von Gercke und ihrem Freund Dustin Schöne, darin die kleine Hand ihres Babys Zoe. Lesen Sie hier: Lena Gercke schwanger: Wie sie ihren Babybauch geheim hielt

Die nächste Folge von „The Voice of Germany“ ist am Montag (14.12.) zu sehen. (msb/dpa)