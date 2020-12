Will Michael Wendler seine Schulden nicht zahlen? Freund erstattet Anzeige

Cape Coral. Die Querelen um Michael Wendler wollen einfach nicht aufhören: Nach seinem medialen Aufschrei, bei dem er unter anderem die Corona-Politik kritisiert und seinen DSDS-Job an den Nagel gehängt hatte , wurde jetzt Anzeige gegen den Schlagerstar erstattet.

Und das von keinem Geringeren als Timo Berger , einem langjährigen Freund, der unter anderem Wendlers Reisen organisiert und sogar dessen Hochzeit mit Influencerin Laura Müller geplant hat. Doch genau diese Trauung wurde dem „Egal“-Interpreten nun zum Verhängnis: Er soll Berger noch die Kosten in Höhe von knapp 30.000 Euro schulden.

Berger ließ RTL die Rechnung der Zeremonie vom 2. August zukommen : 29.500 Euro hat der Reisebürokaufmann dem USA-Auswanderer demnach vorgestreckt – für zwölf Langstreckenflüge nach Las Vegas, der Hochzeitslocation, für neun Zimmer für vier Nächte im Bellagio-Hotel sowie eine Hochzeitssuite im Waldorf Astoria, ebenfalls für die Zeit vom 31. Juli bis zum 4. August.

Auf Instagram behauptete Wendler zuletzt, dass sich Berger das Geld aufgrund der Pandemie vom Reisebüro zurückerstatten lassen könne. Der Gläubiger erklärte gegenüber RTL allerdings: „Michael hat die Reise im April gebucht, als es Corona schon gab und kannte die Risiken. Er hat allerdings auf eine Storno-Option verzichtet, weil dieser Aufpreis gekostet hätte und er das Budget von 30.000 Euro nicht überschreiten wollte.“

29.500 Euro Schulden: Michael Wendler will Konfrontation entgehen

Um den Rechtsweg zu umgehen, erschien Berger am Montag persönlich bei Wendler in Cape Coral . „Er kam gerade mit seinem Auto zurück, als ich vor das Haus fuhr“, erzählte Berger RTL anschließend in einem Video-Statement. „Wir standen kurz Motorhaube an Motorhaube, doch er fuhr einfach an mir vorbei in die Garage und hat sich dann wie ein feiger Hund im Haus versteckt“, sagte Berger ebenfalls in der Aufnahme, die Wendlers Haus im Hintergrund zeigt.

Statt selbst nach dem Rechten zu sehen, trat irgendwann Wendlers Tochter Adeline vor die Tür – kurz darauf erschien die Polizei. Weitere RTL vorliegenden Videos dokumentieren das. Da die Sachlage allerdings auf diesem Weg nicht geklärt werden konnte, erstattete Berger am Mittwoch bei der „Code Compliance Division“ der City of Cape Coral laut eigener Angabe Anzeige.

