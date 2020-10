"Zeta" trifft die USA - so gefährlich ist der Hurrikan

Durchschnittlich sechs ausgewachsene Hurrikane verwüsten jedes Jahr Landstriche. Sie entstehen durch gewaltige, aufgeheizte Luftmassen nahe des Äquators, die durch die Corioliskraft in Rotation gebracht werden.

Der Wirbelsturm hat die Golfküste erreicht und richtete erheblichen Schaden an – mindestens ein Mensch in New Orleans kam ums Leben.