Michael Gwisdek: Florian Silbereisen trauert um "Traumschiff"-Kollegen

Der berühmte deutsche Schauspieler und Regisseur Michael Gwisdek ist am 22.09.2020 gestorben. Er war tätig in Theater, Film und Fernsehen und erhielt etliche Auszeichnungen.

Berlin.

Der Berliner Schauspieler und Regisseur Michael Gwisdek ist im Alter von 78 Jahren gestorben

Mit Filmen wie „Good Bye, Lenin!“, „Boxhagener Platz“, „Nachtgestalten“ und „Oh Boy“ war er ein Publikumsliebling

Gwisdek spielte in den 60er und 70er Jahren an verschiedenen Theatern in der DDR

Zahlreiche Weggefährten und Kollegen trauern um den Schauspieler. Dazu gehört auch Florian Silbereisen

Schauspieler Michael Gwisdek ist am Dienstag nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben. Er wurde 78 Jahre alt.

Schlagersänger und Schauspieler Florian Silbereisen, der zusammen mit Gwisdek für „Das Traumschiff“ vor der Kamera stand, nahm in einem Instagram-Post Abschied: „Michael Gwisdek hat Joko und mich an unserem allerersten Drehtag auf dem Traumschiff ganz lieb empfangen. Wir saßen an jedem Abend stundenlang zusammen“, schreibt er. Und: „Ich werde ihn nie vergessen! Er war wirklich ein ganz lieber Kerl!“

Michael Gwisdek Welche Rollen ihm den Ruhm sicherten

Einen seiner schönsten Auftritte hatte Michael Gwisdek in Andreas Dresens Episodenfilm „Nachtgestalten“, der 1998 in die Kinos kam. Er spielt darin einen leitenden Angestellten namens Peschke, der am Flughafen im Auftrag seines Chefs einen japanischen Gast abholen will, diesen aber verpasst. Als er plötzlich seine Geldbörse nicht mehr findet, verdächtigt er den gerade gelandeten angolanischen Flüchtlingsjungen Feliz des Diebstahls, findet die Brieftasche aber auf einem Tresen wieder.

Vom schlechten Gewissen geplagt, driftet Peschke mit Feliz nun durch die Berliner Nacht, um ihn zu seinem Ziel zu bringen, hilflos in einem Gemisch aus Berlinerisch, Englisch und Spanisch um Verständigung bemüht. Wie Gwisdek durch die Panzerplatten eines Geschäftsmannes Liebenswürdigkeit, Selbstironie und Witz hindurchscheinen ließ, war ebenso herzerwärmend wie schön.

Das galt für viele seiner Charaktere mit all ihren knurrigen Verschrobenheiten: Gwisdek verstand es stets überzeugend, für sie zu werben und das Fremdeln des Zuschauers in Mitgefühl zu verwandeln, ob es nun der etwas verlorene Schuldirektor Klapprath in Wolfgang Beckers „Good bye, Lenin!“ (2003) war oder der geheimnisvolle, angetrunkene Zufallsbekannte an der Bar in Jan-Ole Gersters „Oh Boy“ (2012). Es waren Rollen wie diese, die Gwisdek auch in späten Jahren seinen Ruhm sicherten – und von diesem hatte er sein ganzes Leben lang geträumt.

Michael Gwisdek (l.) steht bei der Verleihung des Hessischen Film- und Kinopreises 2015 zusammen mit seinem Sohn Robert auf der Bühne, nachdem er den Ehrenpreis des Hessischen Ministerpräsidenten verliehen bekam.

Foto: Frank Rumpenhorst / dpa

Michael Gwisdek kannte die Nöte der einfachen Angestellten

Im Interview erzählte Gwisdek noch im vergangenen Jahr davon, wie er als junger Mensch – die Grenze zwischen Ost und West war noch offen – vor dem Berliner Zoo Palast stand. „Da lief ,Die glorreichen Sieben’ mit Horst Buchholz, und da hing ein großes Plakat mit seinem Namen über dem Eingang. Lola, Silberner Bär – kannst du alles vergessen. Ich bin Schauspieler geworden, weil ich meinen Namen auch einmal da sehen wollte.“ Sein Drang, Filme zu machen, sei unbezähmbar gewesen, fügte er hinzu: „Ich hätte auch das Telefonbuch verfilmt.“

Michael Gwisdek besuchte die staatliche Schauspielschule Berlin

Die Glaubwürdigkeit seiner Figuren war nicht nur gut erlerntes Handwerk, sie kam aus eigener Anschauung. Bevor Gwisdek, geboren 1942 als Sohn eines Gastwirtepaars im Berliner Stadtteil Weißensee, von 1965 an an der Staatlichen Schauspielschule Berlin studieren konnte (zweimal war er zuvor abgewiesen worden), hatte er eine Art Crashkurs im Arbeitsleben absolviert.

Nach einer Ausbildung zum Dekorateur war er zunächst Plakatmaler, dann Vertreter für gastronomische Automaten, er arbeitete am Bierausschank seiner Eltern und leitete einen Jugendclub – er kannte die Nöte der einfachen Angestellten, das Strampeln in Hierarchien, die Gier nach dem nächsten kleinen Zwischenerfolg nur zu gut und übersetzte sie schauspielerisch mal in große Verrenkungen, mal in unnachahmlich verzetteltes Sprachfindungstheater, mal in kaum wahrnehmbare, kleine Tics.

Michael Gwisdek freut sich 2013 bei der Verleihung des 63. Deutschen Filmpreises „Lola" über die Auszeichnung in der Kategorie „Beste männliche Nebenrolle". Jetzt ist der Schauspieler gestorben.

Foto: Maurizio Gambarini / dpa

Gwisdek war 15 Jahre lang mit der Schauspielerin Corinna Harfouch verheiratet

Dass er dabei auch das klassische Fach nicht vernachlässigte, bewies er in seinen zehn Jahren an der Volksbühne Berlin, wo er vor allem in Shakespeare-Inszenierungen Erfolge feierte, als Horatio in „Hamlet“ (1977), als Bleichenwang in „Was ihr wollt“ (1981). Parallel dazu stand er in zahlreichen Defa-Produktionen vor der Kamera, von der Kritik gepriesen vor allem als ehemaliger Profiboxer Henry Wolters in Ulrich Weiß’ Defa-Produktion „Olle Henry“ (1983).

Michael Gwisdek, seit 1984 mit der Schauspielerin Corinna Harfouch verheiratet (von der er sich 1999 trennte und mit der er zwei Söhne hat, Johannes und den auch als Schauspieler arbeitenden Robert), hatte sich den ersehnten Ruhm schon erarbeitet, bevor die Mauer fiel – und konnte relativ bruchlos an frühere Erfolge anknüpfen, auch als Filmregisseur.

Als solcher hatte er mit dem „Treffen in Travers“ bereits 1988 debütiert, seine Frau Corinna Harfouch spielte die weibliche Hauptrolle – ein historischer Kostümfilm, der das Schicksal politisch Verfolgter in den Blick nahm, eine in der Spätphase der DDR leicht dechiffrierbare Parabel auf gegenwärtige Zustände. Gwisdek hatte nie das Bedürfnis, jemandem nach dem Mund zu reden – und sprach auch offen aus, wenn ihm Filme missfielen, selbst wenn er mitspielte.

Der deutsche Schauspieler und Regisseur Michael Gwisdek starb am 22. September nach kurzer Krankheit. Er wurde 78 Jahre alt. Foto: Henning Kaiser / dpa

Die Verfilmung seines Romans „Forrest Gump“ machten ihn berühmt. Der US-Autor Winstom Groom ist starb am 16. September im Alter von 77 Jahren. Foto: Anders Krusberg / dpa

Sein Song „I Like to Move It“ wurde in den 90er Jahren zum Welthit. Am 1. September ist DJ Erick Morillo im Alter von 49 Jahren gestorben. Foto: Carlos Alvarez / dpa

Uli Stein war einer der bekanntesten deutschen Cartoonisten. Seine Werke wurden in vielen Zeitschriften abgebildet und haben sich auch in Buchform millionenfach verkauft. Am 29. August starb er im Alter von 73 Jahren. Foto: Holger Hollemann / Redferns via Getty Images

Durch die Comic-Verfilmung „Black Panther“ machte er sich einen Namen in Hollywood, am 28. August starb US-Schauspieler Chadwick Boseman an einer Darmkrebserkrankung. Er wurde nur 43 Jahre alt. Foto: Valerie Macon / AFP



Harry Jeske, Musiker und Mitbegründer der Band „Puhdys“, starb am 20. August. Zuvor hatte er mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Er wurde 82 Jahre alt. Foto: Bernd Wüstneck / dpa

Seine Interpretation des Kultsongs „If I Had a Hammer“ aus dem Jahr 1963 sorgt noch immer für einen Ohrwurm: US-Sänger Trini Lopez starb am 11. August an Covid-19. Der Sänger wurde 83 Jahre alt. Foto: Express / Getty Images

Fips Asmussen füllte viele Jahre große Hallen mit seinen Witzen. Er war ein Urgestein des deutschen Nachkriegshumors. Der Komiker und gebürtige Hamburger starb am 9. August mit 82 Jahren. Foto: Hermann Pentermann / dpa

Der preisgekrönte Filmemacher Alan Parker, der bei Filme wie „Mississippi Burning“ oder „Evita“ Regie führte, starb am 31. Juli im Alter von 76 Jahren. Foto: imago stock&people / imago/Xinhua

Er war Chefredakteur bei der „Bild am Sonntag“ und Wahlkampfberater von Kanzlerkandidat Edmund Stoiber: Am 28. Juli ist der Journalist Michael H. Spreng gestorben. Foto: Karlheinz Schindler / dpa



Sie war eine der letzten Filmlegenden aus Hollywoods Goldener Ära: Olivia de Havilland ist in Paris im Alter von 104 Jahren gestorben, wie am 26. Juli bekannt wurde. Die britisch-amerikanische Schauspielerin („Vom Winde verweht“) hatte in ihrer Karriere zwei Oscars gewonnen. De Havilland ist nur eine der Prominenten, die 2020 gestorben sind. Foto: Thibault Camus / dpa

Der frühere SPD-Chef Hans-Jochen Vogel ist am 26. Juli im Alter von 94 Jahren in München gestorben. Vogel, der mit 34 Jahren in München jüngster Oberbürgermeister einer deutschen Großstadt wurde, war im Laufe seiner politischen Karriere auch einige Monate Regierender Bürgermeister in Berlin, Bundesbauminister und Bundesjustizminister. Foto: Andreas Gebert / dpa

Der italienische Filmkomponist Ennio Morricone schrieb mit Titelmelodien wie „Spiel mir das Lied vom Tod“ Filmgeschichte. In der Nacht zum 6. Juli ist der Oscarpreisträger im Alter von 91 Jahren in Rom gestorben. Foto: Jörg Carstensen / dpa

Der deutsche Schauspieler Tilo Prückner starb am 2. Juli im Alter von 79 Jahren. Bekannt wurde er unter anderem für seine Rolle als „Tatort“-Kommissar Eduard Holicek. Foto: Jörg Carstensen / dpa

Entertainment-Legende Carl Reiner ist am 29. Juni im Alter von 98 Jahren gestorben. Er war als Regisseur, Comedian und Schauspieler (unter anderem in den „Ocean’s“-Filmen) berühmt. Foto: ANTONIO NAVA / dpa



Schauspieler Gernot Endemann starb am 29. Juni im Alter von 78 Jahren. Er wurde als Fahrradhändler Schorsch in der „Sesamstraße“ bekannt. Foto: United Archives / imago

Carlos Ruiz Zafón, der wohl erfolgreichste spanische Schriftsteller der Gegenwart, starb am 19. Juni im Alter von nur 55 Jahren in Los Angeles. Nur einer der Prominenten, die 2020 gestorben sind. Foto: Christophe Gateau / dpa

Der britische Schauspieler Ian Holm war vor allem für seine Rolle als „Bilbo Beutlin“ in der „Herr der Ringe“-Trilogie bekannt. Er starb am 19. Juni im Alter von 88 Jahren an Parkinson.

Der Sänger und Musiker Werner Böhm alias „Gottlieb Wendehals“ starb am 2. Juni an Herzversagen. Er wurde 78 Jahre alt. Foto: Jens Kalaene / dpa

Der Künstler Christo, der in Deutschland vor allem mit der Verhüllung des Reichstages im Jahr 1995 bekannt wurde, ist am 31. Mai im Alter von 84 Jahren gestorben. Foto: imago images/Christian Ditsch



Die Schauspielerin Irm Hermann starb am 26. Juni im Alter von 77 Jahren. Hermann drehte zahlreiche Filme mit Rainer Werner Fassbinder und spielte unter anderem in „Fack ju Göthe“. Foto: Gregor Fischer / dpa

Der französische Film- und Theaterschauspieler Michel Piccoli starb am 12. Mai. Piccolo wurde 94 Jahre alt. Er gehört zu den Legenden des französischen Filmes und spielte an der Seite von Romy Schneider und Brigitte Bardot. Foto: FRANCOIS GUILLOT / AFP

Der US-amerikanische Schauspieler Gregory Tyree Boyce, der unter anderem in den „Twilight“-Filmen mitwirkte, starb am 13. Mai im Alter von nur 30 Jahren. Neben seiner Leiche wurde die seiner Freundin gefunden. Foto: Paul Fenton / dpa

Der US-Schauspieler und Komiker Fred Willard ist am 16. Mai 2020 im Alter von 86 Jahren gestorben. Er spielte in vielen Filmen und Serien wie „Anchorman“, „Alle lieben Raymond“ und „Modern Family“ mit. Foto: John Salangsang / dpaDeutsche Presse-Agentur! Honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!

US-Schauspieler und Komiker Jerry Stiller ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Er sei ein großartiger Vater gewesen, schrieb sein Sohn, Schauspieler und Regisseur Ben Stiller auf Twitter. Jerry Stiller gehört zu den Prominenten, die im Jahr 2020 gestorben sind. Foto: Everett Collection / imago images



Rock’n’Roll-Legende Little Richard ist am 9. Mai 2020 in Tullahoma (Tennessee) im Alter von 87 Jahren gestorben. Seit den 50er-Jahren stand der US-Musiker auf der Bühne. Zu seinen berühmtesten Songs gehören Tutti Frutti, Long Tall Sally, Ready Teddy, Rip It Up und Good Golly Miss Molly. Foto: Herbert Spies / dpaDeutsche Presse-Agentur! Honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!

Roy Horn (r.) vom Duo „Siegfried und Roy“ ist tot: Der deutsche Magier starb im Alter am 8. Mai in Las Vegas nach einer Coronavirus-Infektion. Ende April war bekannt geworden, dass der 75-Jährige an Covid-19 erkrankt war. Mit seinem Partner Siegfried Fischbacher hatte Horn jahrzehntelang das Publikum in Las Vegas mit Shows mit weißen Tigern begeistert. Foto: Ethan Miller / AFP

Florian Schneider-Esleben, Mitgründer der legendären Gruppe Kraftwerk, ist gestorben. Er wurde 73 Jahre alt. Die Zusammenarbeit von Schneider und Hütter begann 1968 mit dem Musikprojekt „Organisation“. Schneider-Esleben war an mehreren wegweisenden Alben der Band beteiligt. Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP

Sabine Zimmermann (hier mit Adoptivvater Eduard Zimmermann), frühere Co-Moderatorin der ZDF-Fahndungssendung "Aktenzeichen XY... ungelöst", ist am 1. Mai im Alter von 68 Jahren gestorben. Foto: Hermann Roth / dpa

Der ehemalige Arbeits- und Sozialminister Norbert Blüm ist in der Nacht zum 24. April gestorben. Der CDU-Politiker wurde 84 Jahre alt. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa



Der ehemalige deutsche Leichtathlet und Olympiasieger Hartwig Gauder ist am 22. April im Alter von 65 Jahren nach einem Herzinfarkt gestorben. Foto: Steve Bauerschmidt / imago/Steve Bauerschmidt

Der US-amerikanische Sänger Bill Withers, der im Jahr 1971 mit dem Song „Ain’t No Sunshine“ bekannt wurde, starb am 30. März im Alter von 81 Jahren. Foto: Reed Saxon / dpa

Sie haben uns mit der Kunst auf der Leinwand bewegt, ihre Musik war der persönliche Soundtrack vieler und ihre sportlichen Leistungen vorbildhaft: Diese Prominenten sind 2020 gestorben. Asterix-Erfinder Albert Uderzo ist am 24. März im Alter von 92 Jahren gestorben. Foto: JOEL SAGET / AFP

US-Sänger Kenny Rogers wurde 81 Jahre alt. Er starb am 20. März. Foto: Suzanne Cordeiro / AFP

Der schwedische Schauspieler Max von Sydow ist am 8. März im Alter von 90 Jahren gestorben. Foto: Tim Brakemeier / dpa



Die Film- und Theaterschauspielerin Sonja Ziemann ist am 17. Februar im Alter von 94 Jahren gestorben. Foto: Ursula Düren / dpa

Kirk Douglas ist am 5. Februar im Alter von 103 Jahren gestorben. Er galt als letzter Großschauspieler der goldenen Ära Hollywoods. Hier erhielt er bei der 68. Verleihung der Academy Awards in Los Angeles den Oscar für sein Lebenswerk. Foto: ERIC DRAPER / dpa

Die Autorin Mary Higgins Clark ist am 31. Januar im Alter von 92 Jahren gestorben. Foto: STAN HONDA / AFP

US-Basketball-Legende Kobe Bryant ist am 26. Januar bei einem Hubschrauberabsturz gestorben. Auch seine Tochter Gianna starb bei dem Unglück. (Photo by Robyn BECK / AFP) Foto: ROBYN BECK / AFP

Terry Jones gehörte zur britischen Kultgruppe „Monty Python“. Seine schwere Demenzerkrankung trug er mit humoriger Fassung. Am 21. Januar starb er nach vier Jahren Kampf. Foto: Andrew Cowie / AFP



Der „Rosenheim-Cop“ Joseph Hannesschläger starb im Januar in einem Hospiz. Foto: ZDF/Christian A. Rieger

Der Schauspieler Ferdinand Schmidt-Modrow starb am 17. Januar im Alter von 34 Jahren. Bekannt wurde er durch seine Rollen in „Sturm der Liebe“ und „Dahoam is Dahoam“. Foto: Petra Schönberger / imago/Future Image

Christopher Tolkien, Sohn des „Herr der Ringe“-Autors J.R.R. Tolkien, ist am 15. Januar im Alter von 95 Jahren gestorben. Tolkien hatte den Nachlass seines berühmten Vaters verwaltet. Foto: Screenshot Twitter @ClausKullak / @ClausKullak

Neil Peart, Schlagzeuger der kanadischen Rockband „Rush“, erlag am 11. Januar einem Krebsleiden. Der 67-Jährige hatte einen Hirntumor. Foto: Ethan Miller / AFP

Schauspieler Edd Byrnes galt in den USA als erster Teenie-Star. Seine Rolle als „Kookie“ in der Serie „77 Sunset Strip“ machte ihn berühmt, auch im Kult-Film „Grease“ spielte er mit. Byrnes starb am 8. Januar eines natürlichen Todes. Er wurde 87 Jahre alt. Foto: teutopress GmbH via www.imago-images.de / imago images/teutopress



Harry Hains wurde bekannt durch seine Rollen in den Serien „American Horror Story“ und „The OA“. Er starb am 7. Januar im Alter von 27 Jahren. Die genaue Todesursache ist nicht bekannt. Foto: Screenshot Instagram @harryhains / @harryhains

Torwartlegende Hans Tilkowski starb am 5. Januar im Alter von 84 Jahren nach langer Krankheit. Foto: Malte Ossowski/SVEN SIMON via www.imago-images.de / imago images/Sven Simon

Schauspielerin Veronika Fitz, die vor allem durch ihre Hauptrolle in der BR-Produktion „ Die Hausmeisterin“ bekannt wurde, starb am 4. Januar nach schwerer Krankheit. Sie wurde 83 Jahre alt. Foto: Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de / imago images/Sven Simon

Nick Gordon, der Ex-Partney von Whitney Houstons verstorbener Tochter Bobby Kristina Brown, starb am 1. Januar im Alter von 30 Jahren. Foto: Frazer Harrison / Getty Images



Michael Gwisdek gab vielen ein Gesicht, die sonst gerne übersehen werden

Er war in seiner Arbeit auch ein Botschafter der mit der Wiedervereinigung verbundenen Probleme – und gab mit seinen Figuren vielen ein Gesicht, die sonst gerne übersehen werden. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) würdigte ihn als einen jener Künstler, „die in beiden Teilen unserer Stadt und über unser Land hinaus geachtet und geschätzt sind“ – er wird aber eher als Charakterkopf in Erinnerung bleiben, als einer, der auch mal schimpfte und pöbelte, Temperament hatte, am Leben litt, es veralberte und liebte.