DSDS: Pietro Lombardi fliegt aus Jury - wer bleibt, wer noch gehen muss

MEIN DSDS STATEMANT 🙏🙏❤️❤️❤️ Danke an alle Beteiligten ich wünsche euch viel Spaß bei der neues Staffel viel Spaß an die neue Jury und an jeden Kandidaten viel Spaß und zeigt echt Gefühle danke @dieterbohlen @dsds @xaviernaidoo @oana_nechiti @rtl.tv hab euch lieb danke an meine Fans die immer an mich glaube es werden neue Sachen kommen und vielt bis bald @dsds ❤️❤️