TV-Köchin Sarah Wiener: Ihre Restaurants sind pleite

Corona-Krise Sarah Wiener meldet Insolvenz an: Zwei Restaurant in Hamburg schließen

Berlin. Die Corona-Krise ist für die Gastronomie eine große Belastung. Nun hat die Fernsehköchin Sarah Wiener für ihre Restaurants und ihren Catering-Betrieb Insolvenz angemeldet.

„Es ist schmerzhaft, dass Corona nun auch unsere Gastronomie erwischt hat“, schreibt Wiener auf Facebook. „Hoffen wir, dass viele viele Hotel- und Gastronomiekolleg*innen in ganz Deutschland und Österreich, in ganz Europa und darüber hinaus, durchhalten können und Licht am Ende des Tunnels sehen. Wir konnten es nicht mehr“, so die Köchin.

1990 gründete Sarah Wiener ihren ersten Catering-Betrieb und versorgte zunächst vor allem Filmcrews bei Dreharbeiten. Später folgten die Eröffnungen von Cafés und Restaurants. Berühmtheit über die Branche hinaus erlangte Wiener mit ihren TV-Sendungen wie „Die kulinarischen Abenteuer der Sarah Wiener“ und ihren Gastauftritten in verschiedenen Kochshows. Seit 2019 ist Wiener außerdem Europaabgeordnete für die österreichischen Grünen in Brüssel.

Foto: Arne Dedert / dpa

Wieners Gastronomieunternehmen hatte nach ihren Angaben zuletzt rund 120 Mitarbeiter. Sie betrieb je zwei Restaurants in Berlin und Hamburg. In ihrem Facebook-Post dankt die Köchin den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ihrer Betriebe: „Ohne euch wäre das alles nicht möglich gewesen.“ Trotzdem bleibt Wiener weiter optimistisch: „Eine Tür schließt sich, eine andere wird aufgehen.“

