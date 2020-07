Niederlande: Polizei entdeckt Folterkammer für Entführte

Eine Bande in den Niederlanden soll Schiffscontainer umgebaut haben – zu Gefängniszellen und einer Folterkammer. Es gab Festnahmen.

Rotterdam/Berlin. Die niederländische Polizei hat ein selbst gebautes Gefängnis mit einer dazugehörigen Folterkammer entdeckt. Wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag in Rotterdam mitteilte, habe eine kriminelle Bande insgesamt sieben Container umgebaut. Darin sollten offenbar Geiseln festgehalten werden.

Die Container befanden sich in einer Lagerhalle im Ort Wouwse Plantage in der südlichen Provinz Brabant. Sechs von ihnen waren als Gefängniszellen eingerichtet: schallisoliert und mit Handschellen an Decken und Böden, außerdem einem WC. Der siebte Container war zu einer Folterkammer umgebaut worden.

Darin waren ein Zahnarztstuhl und zahlreiche Folter-Instrumente gefunden worden, etwa Heckenscheren, Zangen und chirurgische Instrumente. „Einen siebten Seecontainer nannten die Verdächtigen das „Behandelzimmer“, ganz offensichtlich gedacht und fertig eingerichtet, um Menschen zu foltern“, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Bereits vor zwei Wochen seien sechs Personen unter dem Verdacht der geplanten Entführung und Geiselnahme festgenommen worden, berichtet die Staatsanwaltschaft. Die Polizei geht davon aus, dass die Container bisher noch nicht genutzt wurden.

Niederlande: Bande plante Entführungen offenbar im Chat

Die Kriminalpolizei war der Bande über das Abfangen von Telefon- und Chatgesprächen auf die Spur gekommen. Die Verdächtigen hatten nach Angaben der Polizei über das inzwischen geschlossene Netzwerk EncroChat offen über geplante Entführungen und Folterungen gechattet. Erst vor wenigen Tagen hatte die europäische Justizbehörde Eurojust berichtet, dass die Polizei das Netzwerk geknackt habe und ein großer Schlag gegen die organisierte Kriminalität in Europa gelungen sei.

Bei den Entführungen wollte die Bande sich offenbar als Sonderkommando der Polizei ausgeben. Die Ermittler sollen zahlreiche Waffen, entsprechende Polizeiuniformen, Stoppschilder, Blaulichter und kugelwehrende Westen gefunden haben.

Mit dem Fund konnte die Polizei nun auch die potenziellen Opfer warnen. Sie konnten rechtzeitig untertauchen. Die genauen Hintergründe der geplanten Entführungen blieben vorerst unklar. Einen Zusammenhang mit Drogenhandel und Erpressungen schließt die Polizei nicht aus.

(dpa/reb)