Türkei: Explosion in Feuerwerksfabrik - Mindestens vier Tote

Istanbul. Mehrere Explosionen in einer Fabrik für Feuerwerk haben in der Türkei mindestens vier Menschen das Leben gekostet. Zudem sind bei dem Vorfall im westtürkischen Sakarya 97 Menschen verletzt worden, sagte Gesundheitsminister Fahrettin Koca am Freitag. Darunter sei mindestens eine schwer verletzte Person.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan Erdogan sagte, insgesamt arbeiteten 189 Menschen in der Fabrik. Es seien noch Menschen in dem Gebäude eingeschlossen, sagte er. Ob alle Arbeiter zum Zeitpunkt der Explosion im Gebäude waren, ließ aber er offen. Innenminister Süleyman Soylu sagte, dass Ermittlungen zu dem Unfall bereits aufgenommen worden seien.

Explosion in Türkei – 110 Tonnen explosive Stoffe in Fabrik gelagert

Die staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu hatte gemeldet, dass 150 bis 200 Menschen in dem Gebäude eingeschlossen seien. Durch fortlaufende Explosionen würden die Rettungsarbeiten erschwert.

Nach Angaben des Gouverneurs der Provinz Sakarya, Cetin Oktay Kaldirim, waren 110 Tonnen explosive Stoffe in dem Gebäude gelagert. Er warnte vor giftigem Rauch, der durch den Brand ausgetreten sei.

Fernsehbilder von vor Ort zeigten dichte Rauchwolken und Feuerwerk am Himmel. Immer wieder waren laute Explosionen zu hören. Einsatzkräfte der Katastrophenschutzbehörde Afad seien vor Ort und Helikopter im Einsatz. Die Gegend sei abgesperrt worden, hieß es. (dpa/les)