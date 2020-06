Hannover: Explosion in Wohnhaus - acht Verletzte

In einem Mehrfamilienhaus in Hannover gab es eine Explosion.

Unglück Mehrere Verletzte nach Explosion in Wohnhaus in Hannover

Hannover. Trümmer liegen auf der Straße, Ruß bedeckt die weiße Hauswand: In einem Mehrfamilienhaus in Hannover hat es am Mittwochabend eine Explosion gegeben. Anschließend brannte das Haus, das in dem Stadtteil List liegt. Acht Menschen wurden bei dem Unglück verletzt, darunter Kinder.

Mehrere Anrufer hatten der Leitstelle zunächst eine Explosion in einer Wohnung gemeldet, wie ein Polizeisprecher am Mittwochabend sagte. Im ersten Obergeschoss brannte eine Wohnung.

Feuerwehrleute fanden dann am Unglücksort einen Mann mit Brandverletzungen auf der Straße. Elf weitere Menschen, darunter fünf Kinder, mussten mit einer Drehleiter gerettet werden. Sieben Menschen kamen mit Rauchgasvergiftungen in Krankenhäuser.

Explosion in Hannover – Mehrfamilienhaus nicht mehr bewohnbar

Ein Fenster wurde durch den Druck der Explosion auf die gegenüberliegende Straßenseite geschleudert.

Foto: Clemens Heidrich / dpa

Die Rettungskräfte rückten mit drei Löschzügen an, dazu kamen Notärzte und Seelsorger. Das Feuer konnte nach kurzer Zeit gelöscht werden. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Der Schaden wird auf mindestens 100.000 Euro geschätzt.

Wie es zu dem Unglück kam, ist noch unklar. Trümmerteile auf der Straße wie etwa ein zerbrochenes Fenster deuteten laut einem Feuerwehrsprecher auf eine Explosion. Die Polizei nahm Ermittlungen auf. (dpa/jha)