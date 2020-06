Fall Maddie - Landtag erörtert mögliche Panne bei Tatverdächtigem

Der Tatverdächtige im Fall Maddie wurde 2018 kurz aus seiner Haft in Schleswig-Holstein entlassen. War der Grund eine Justizpanne?

Fall Madeleine: So kamen die Ermittler dem Verdächtigen auf die Spur

Kiel. 13 Jahre ist es her, dass Maddie McCann spurlos aus einer Ferienanlage in Portugal verschwand. Nun ist ein neuer Tatverdächtiger ins Visier der Ermittler gerückt. Der 43-Jährige beschäftigt heute die Landesregierung von Schleswig-Holstein wegen einer möglichen Justizpanne in einem anderen Fall.

Der Innen- und Rechtsausschuss will von Schleswig-Holsteins Justizminister Claus Christian Claussen (CDU) und Vertretern der Flensburger Staatsanwaltschaft wissen, ob der Mann 2018 wegen einer versäumten Frist für rund vier Wochen freigelassen wurde. Damals saß der Tatverdächtige im Fall Maddie wegen Kindesmissbrauchs in einem anderen Fall im Gefängnis.

Vier Wochen Freiheit wegen einer verpassten Frist?

Gegenüber dem „Flensburger Tageblatt“ sagte eine Sprecherin der Flensburger Staatsanwaltschaft, dass sich der Fall nicht eigne, um einen neuen Skandal zu zimmern. Sie verwies auf komplizierte juristische Zuständigkeiten und Verfahrenswege zwischen Gerichten oder Staatsanwaltschaften in Deutschland, Portugal und Italien. Der im Fall Maddie verdächtige Deutsche hatte unter anderem in Portugal gelebt oder sich in Italien aufgehalten. Lesen Sie auch: Fall Maddie – BKA hat Hunderte neue Hinweise

Vor 13 Jahren verschwand das britische Mädchen Madeleine „Maddie“ McCann während eines Portugal-Urlaubs spurlos. Foto: Handout / AFP

Gemeinsam mit ihren jüngeren Zwillingsgeschwistern und ihren Eltern machte sie im Mai 2007 in dieser Ferienanlage im portugiesischen Ferienort Praia Da Luz, Urlaub. Direkt neben dem Pool liegt das Apartment 5A, aus dem das Mädchen verschwand. Foto: Steve Parsons / dpa

Das Apartment gehört zu einer Ferienanlage namens „Ocean Club“. Foto: Steve Parsons / dpa

Am Abend ihres Verschwindens, dem 3. Mai 2007, besuchten Maddies Eltern ein Restaurant auf der Anlage. In regelmäßigen Abständen sahen sie nach eigenen Angaben nach Maddie und ihren Geschwistern. Foto: Steve Parsons / dpa

Seither läuft unter den Augen der Weltöffentlichkeit eine beispiellose Suche nach der Vermissten. Foto: Soeren Stache / dpa



13 Jahre lang gaben Maddies Eltern, das britische Ärztepaar Kate und Gerry McCann, die Hoffnung nicht auf, ihre Tochter lebend wiederzufinden. Immer wieder wandten sie sich an die Öffentlichkeit. Foto: John Stillwell / dpa

Immer wieder gab es Hinweise zum Verbleib von Maddie. Immer wieder wollten Zeugen das Mädchen gesehen haben. Im Jahr 2014, sieben Jahre nach Maddies Verschwinden, durchsuchten Polizisten aus Großbritannien und Portugal das Buschland rund um den Ferienort Praia da Luz. Foto: Nick Ansell / dpa

Auch das Ehepaar McCann geriet zwischenzeitlich in den Fokus der Ermittler. Der Verdacht: Die Eltern hätten ihr Kind versehentlich selbst getötet und wollten einen vermeintlichen Unfall vertuschen. Der Verdacht ließ sich nie erhärten. Foto: FRANCISCO LEONG / AFP

Maddie verschwand nur wenige Tage vor ihrem vierten Geburtstag. Heute wäre sie 17 Jahre alt. Foto: Uncredited / dpa

Anfang Juni 2020 dann die überraschende Wende in dem Fall: Eine neue Spur führt nach Braunschweig. Nach Angaben des Bundeskriminalamts (BKA) ermittelt die Staatsanwaltschaft Braunschweig gegen einen 43-jährigen Deutschen, der mehrfach wegen Sexualstraftaten auch an Kindern vorbestraft sei. Hans Christian Wolters, Sprecher der Staatsanwaltschaft, informierte am 4. Juni die Öffentlichkeit über aktuelle Erkenntnisse. Foto: Ole Spata / dpa



In einem Fahndungsaufruf des BKA veröffentlichten die Ermittler mehrere Fotos von Autos, die der Verdächtige zum mutmaßlichen Tatzeitpunkt genutzt haben könnte. Foto: -- / dpa

Dabei handelt es sich zum einen um einen Caravan vom Typ VW T3 Westfalia mit portugiesischer Zulassung. Foto: Uncredited / dpa

Auch einen dunkelfarbenen Jaguar XJR 6 soll der Verdächtige zu dieser Zeit genutzt haben.

Wer Angaben zu den beiden Fahrzeugen zum mutmaßlichen Tatzeitraum, also dem 3. Mai 2007 zwischen 21.10 und 22 Uhr, machen kann, wird gebeten, sich beim BKA zu melden. Foto: -- / dpa

Zudem bittet das BKA nach Hinweisen zu diesem Haus.



Auch ein Foto dieses Hauses veröffentlichte das BKA in seinem Fahndungsaufruf. Foto: Str / AFP

Wer Angaben zu den abgebildeten Gebäuden oder Innenräumen machen kann, soll sich ebenfalls beim BKA melden. Foto: Str / AFP

Für Hinweise, die zur Aufklärung des Falls führen, ist eine Belohnung von 10.000 Euro ausgelobt. Foto: Str / AFP



Aktuell sitzt der schon mehrfach straffällig gewordene Mann wegen eines Drogendeliktes in Kiel im Gefängnis. Die aktuelle Haftstrafe beträgt 21 Monate, wovon der 43-Jährige bereits 14 Monate verbüßt hat. Es läuft eine Prüfung auf Freilassung auf Bewährung, zu der sich Staatsanwaltschaft und Justizvollzugsanstalt laut einem Sprecher des zuständigen Landgerichts noch äußern müssen.

Selbst wenn diesem Antrag stattgegeben wird, ist es mehr als unwahrscheinlich, dass der Mann freikommt. Denn gegen ihn liegt bereits das nächste Urteil aus Braunschweig vor. Er war dort wegen einer Vergewaltigung in erster Instanz schuldig gesprochen worden. Das Strafmaß beträgt sieben Jahre.

In Braunschweig ermittelt auch die Staatsanwaltschaft gegen den 43-Jährigen im Fall Maddie McCann wegen Mordverdachts. Die Ermittler gehen davon aus, der Tatverdächtige habe das damals dreijährige Mädchen entführt und umgebracht.

Lesen Sie dazu: Fall Maddie – Die Hintergründe zu den neuen Ermittlungen

(dpa)