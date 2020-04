Coronavirus: Kontaktsperren werden immer häufiger ignoriert

Eine Studie zeigt, dass die Menschen in Deutschland die Kontaktsperren zur Eindämmung der Corona-Pandemie immer weniger ernst nehmen.

Mannheim. Wer sich mit anderen über die alltäglichen Herausforderungen in Zeiten von Corona unterhält, findet schnell viele gemeinsame Nenner. Einer davon: Die sozialen Kontakte fehlen. In der ersten Aprilhälfte stand noch eine deutliche Mehrheit hinter den strengen Kontaktbeschränkungen der Bundesregierung, wie eine repräsentative Umfrage des Forschungsinstituts YouGov zeigte. Im Rahmen der Mannheimer Corona-Studie hat sich nun aber herausgestellt, dass viele Deutsche die Regelung seit Ostern offenbar nicht mehr ganz so ernst nehmen.

Ein Team von Sozialforschern der Universität Mannheim hat zwischen dem 20. März und 24. April täglich Befragungen durchgeführt und zeigt nun in einem Schwerpunktbericht das Social Distancing in Deutschland anhand von vier Phasen auf. Die erste Phase markiert den Zeitpunkt vor der Pandemie. In der zweiten Phase greifen schließlich die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung: Für den Zeitraum zwischen dem 14. und 20. März wurde rückwirkend ermittelt, dass 40 Prozent der Menschen auf private Begegnungen verzichteten. Zwischen dem 21. und 27. März trafen sogar 70 Prozent keine privaten Kontakte mehr.

Social Distancing: Seit Ostern mehr private Treffen

In Phase drei vom 28. März bis 10. April verzichtete weiterhin ein hoher Anteil der Bevölkerung auf Treffen. Einen Wendepunkt stellte allerdings die Osterwoche dar: Seit Phase vier, dem 11. April, finden private Treffen häufiger statt – und zwar in allen Bevölkerungsgruppen. Mehr als die Hälfte der Befragten gab an, innerhalb von sieben Tagen mindestens eine private Begegnung gehabt zu haben. Lesen Sie hier: Lockerungen im Alltag: Jetzt bloß nicht leichtsinnig werden!

Der Schwerpunktbericht der Mannheimer Corona-Studie bringt zahlreiche Details zum Vorschein. So verzichten demnach die Menschen, die das Coronavirus als eine starke Bedrohung empfinden, häufiger auf private Begegnungen. Menschen, die allein in einem Haushalt leben, treffen sich häufiger mit anderen Personen als diejenigen, die mit anderen zusammenleben. Und der Spitzenreiter im Social Distancing ist Bayern: Im Freistaat haben die Menschen weniger private Begegnungen als die Menschen in anderen Teilen Deutschlands.

Kontaktbeschränkungen gelten weiterhin

Die Kontaktbeschränkungen der Bundesregierung sehen vor, dass Ansammlungen von mehr als zwei Personen verboten sind. Ausnahmen gelten lediglich für Personen und Angehörige, die im gleichen Haushalt leben. Lesen Sie hier: Maskenpflicht & Co: Diese Regeln gelten in den Bundesländern

Für die Mannheimer Corona-Studie analysiert ein interdisziplinäres Forscherteam seit dem 20. März anhand der Methodik des German Internet Panel den Einfluss der Pandemie auf die deutsche Bevölkerung. Mehr als 500 Personen nehmen täglich an den Befragungen teil.

