Berlin. Die derzeitige Corona-Krise ist mit allen ihren daraus entstehenden Befindlichkeiten Einzelner eine Belastungsprobe für Familien, Paare und Singles. Nun, das ist nichts Neues. Dazu gibt es derzeit viele (Zeitungs-) Berichte. Die handeln von steigenden Trennungszahlen und erhöhtem Porno-Konsum. Und auch so ist das Thema „Liebe, Sex und Beziehungspflege“ bei Telefonaten mit Bekannten und in den sozialen Medien gerade sehr gefragt. Da kursieren Gerüchte, Fakten und Beobachtungen. Hier einmal die interessantesten Fünf – was jetzt jeder (zum Mitreden) wissen muss:

1. Hollywood-Star Gwyneth Paltrow empfiehlt derzeit auf Insta­gram ein paar schicke Vibratoren (einen sogar für die Badewanne für unter Wasser), die sie natürlich über ihre Webseite „Goop“ vertreibt. „Wo soll man als Paar hin, wenn die Kinder im Haus sind“, fragt die Schauspielerin eine esoterisch-wirkende Expertin im Videochat. Diese erklärt (weise): „Das Problem ist die Entzauberung des Partners, wenn man den anderen nur im häuslichen Kontext sieht.“ Paltrows Lösung also: Selbstbefriedigung. Und das muss, so betont sie, natürlich niemandem peinlich sein. Danke für den Tipp! Erfolgsgeschichte: Wie Gwyneth Paltrow mit Lifestyle-Produkten ein Imperium geschaffen hat.

Paare in der Corona-Krise: Alle machen jetzt gerade Schluss

2. Trennungen. Überall. Bei jedem Telefonat mit Freunden oder Bekannten hört man vom Bröckeln der Beziehungen. Für manche sicherlich heilsam, das lange vertagte Schlussmachen jetzt durchzuziehen. Dann wiederum kritisch: die räumliche Trennung. Denn wie zur Hölle sollen sich die Ex-Partner denn nun aus dem Weg gehen? Dann wiederum der Vorteil: mehr Freizeit zuhause, mehr körperliche Nähe, aber eben auch – mehr Streit. Ob in neun Monaten der Corona-Baby-Boom kommt, bleibt deshalb fraglich.

3. Tinder ist down. Höre ich von mehreren Seiten. Also nicht, dass ich angemeldet wäre, als Mutter von zwei Kindern und einem Baby. Aber nein! Tatsächlich geht auf Tinder gerade nichts. Offiziell sind Tinder-Dates aber nicht verboten. Die Berliner Polizei twittert dazu: „Tinder-Dates laufen nach unserer Erfahrung in der Regel zu zweit ab. Und meistens geht es dabei ja auch nur ums Reden.“ Na, dann. Dating trotz Krise? Selbstversuch mit Tinder, Bumble und Co.

Und übrigens: Mit dem neuen kostenfreien Upgrade „Tinder Passport“ können sich nun alle App-Nutzer mit anderen Mitgliedern auf der ganzen Welt und nicht nur in ihrer Umgebung „verbinden“. Ob diese Maßnahme dazu dient, die Nutzerzahlen zu halten, weil sich diese bereits tatsächlich verringert haben, wurde auf Anfrage nicht bekannt gegeben. Was kann Tinder? Eine Influencerin berichtet von ihren Erfahrungen.

Lesen Sie auch: Alle träumen von der Liebe, aber was ist das überhaupt?

4. Was uns zum nächsten Punkt bringt. Nämlich die Verhütung. Sicher ist bei uns noch nichts über Hamsterkäufe zu Kondomen bekannt geworden (die sind im Gegensatz zu Klopapier noch da), allerdings ist es derzeit UNMÖGLICH einen Termin beim Frauenarzt für etwas so Profanes wie die Pille zu bekommen. Am Telefon wird man gleich abgewiesen: „Tut uns leid, nur Notfallversorgung.“ Auch warnt die WHO nun, nicht nur in Frankreich, sondern vor einem weltweiten Kondom-Mangel. Womit wir wieder bei Punkt eins landen, ohne über Los zu ziehen: die stylischen Dildos der Paltrow.

5. Und zu guter Letzt, das beste Verhütungsmittel der Welt: die bereits bestehenden Kinder. Am besten klappt es, wenn man ein Baby im Bett und noch mehrere andere Kids aushilfsweise in anderen Räumen herumlaufen hat, die idealerweise a) das Baby wecken b) sich morgens ungefragt ins Bett legen c) um sechs Uhr morgens fragen, wie der Fernseher/das Ipad/das Handy angeht.

In diesem Sinne: Noch eine gute Zeit!

Weitere Frauengold-Kolumnen:

Alkohol: Warum das Trinken zur Gleichberechtigung gehört

Homeschooling: Warum des das Beste wäre, den Unterricht auszusetzen

Coronavirus: Die Stadt ist so leise, meine Unruhe wird immer lauter

Vereinbarkeit? Meine zehn Wahrheiten über Familie und Beruf

Technik: Warum ich meine Kinder nicht per GPS verfolgen will