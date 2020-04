Athen. Seit Monaten wird geredet, jetzt bewegt sich endlich etwas: In der kommenden Woche sollen 50 unbegleitete Minderjährige aus den griechischen Flüchtlingslagern nach Deutschland verlegt werden. Auch Luxemburg nimmt zwölf Kinder auf. Aber das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein.

Fast 40.000 Flüchtlinge harren weiter in den überfüllten Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln aus, unter ihnen viele unbegleitete Minderjährige. Fachleute warnen: In den Camps tickt eine Corona-Zeitbombe.

Flüchtlingslager in Griechenland: Mehr als 5100 Kinder und Jugendliche

Etwa 100.000 Asylbewerber leben derzeit in Griechenland. Sie sitzen dort fest, seit die Balkanstaaten im Februar 2015 ihre Grenzen dichtmachten. Die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die allein in Griechenland gestrandet sind, kennt niemand genau. Es sind geschätzt mehr als 5100. Davon sind etwa 500 unter 14 Jahren. Manche gingen als Waisenkinder oder allein auf die Flucht, andere verloren ihre Eltern unterwegs.

Nach einer Erhebung des Nationalen Zentrums für soziale Solidarität, das dem griechischen Arbeits- und Sozialministerium untersteht, werden nur 1836 unbegleitete Minderjährige in geeigneten Unterkünften auf dem Festland betreut. In den fünf Lagern auf den ostägäischen Inseln leben fast 1700 Minderjährige ohne Angehörige. Vor allem um sie geht es bei den jetzt anlaufenden Verlegungen.

Rund 40.000 leben in Flüchtlingslagern, die für 8000 konzipiert waren

Die Bedingungen in den fünf sogenannten Hotspots auf den Inseln Lesbos, Samos, Kos, Chios und Leros sind katastrophal. Die Unterkünfte sind für weniger als 8000 Menschen konzipiert. Tatsächlich sind dort aber knapp 40.000 Flüchtlinge eingepfercht.

Weil in den Wohncontainern kein Platz mehr ist, hausen geschätzt 30.000 Menschen, darunter viele Familien mit kleinen Kindern, in Campingzelten oder Verschlägen, die sie aus Latten, Pappe und Plastikplanen selbst gezimmert haben.

Flüchtlingslager: Bewohner nennen Camp Moria auf Lesbos „Hölle“

Am schlimmsten sind die Zustände auf Lesbos im berüchtigten Camp Moria, wo rund 19.000 Menschen in Unterkünften leben, die für knapp 3000 Personen ausgelegt sind. Moria hat als „Schande Europas“ Schlagzeilen gemacht.

Flüchtlinge auf Lesbos: So unmenschlich ist das Flüchtlingslager Moria Flüchtlinge auf Lesbos- So unmenschlich ist das Flüchtlingslager Moria

Bewohner sprechen von dem Lager als der „Hölle“. Er sei schockiert gewesen, als er das Camp besuchte, berichtet Christos Christou, Präsident der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen. Ein Drittel der Lagerbewohner ist unter 18 Jahren.

„Diese Kinder haben den Appetit auf das Leben verloren, sie sprechen nicht, sie spielen nicht“, so Christou. Die Situation in Moria sei „vergleichbar mit dem, was wir nach Naturkatastrophen oder in Kriegsgebieten sehen“. Es sei empörend, diese Bedingungen in Europa zu sehen und zu wissen, dass sie „nicht Folge eines Desasters sind, sondern das Ergebnis gezielter politischer Entscheidungen“, sagt Christou.

Flüchtlingslager: Corona-Pandemie wird immer mehr zur Gefahr

Die EU-Kommission bemüht sich seit Monaten, alleinstehende Kinder aus den Lagern herauszuholen. Neben Deutschland und Luxemburg haben weitere acht Mitgliedsländer ihre Bereitschaft erklärt, minderjährige Flüchtlinge aufzunehmen. Wann das geschehen soll, ist unklar. Aber die Zeit drängt. Denn jetzt beschwört die Corona-Pandemie neue Gefahren herauf.

Im Camp Moria auf der griechischen Insel Lesbos nähen Flüchtlinge Masken. Abstand halten ist in den engen Lagern unmöglich.

Foto: Manolis LAGOUTARIS / AFP

In zwei Flüchtlingslagern nördlich von Athen wurden bereits 28 Bewohner positiv getestet. Die Camps wurden unter Quarantäne gestellt. Noch gibt es in den Insellagern keine bekannten Infektionsfälle, aber in den Camps geht die Angst vor dem Virus um.

Viele Bewohner tragen Masken. Abstand halten, Händewaschen: Für die Menschen, die in den Unterkünften auf engstem Raum zusammengepfercht sind und selbst am Wasserhahn anstehen müssen, klingen diese Empfehlungen wie ein Hohn. Fachleute warnen, es sei nur eine Frage der Zeit, bis sich das Coronavirus auch in den Insellagern ausbreitet.

Die Flüchtlingslager auf den griechischen Inseln sind bekannt für unmenschliche Lebensbedingungen. Unser Reporter beschreibt, wie im Flüchtlingslager auf Lesbos Kinder im Dreck und Mütter in Angst leben. Erst im März hatte es in einem Flüchtlingscamp auf Lesbos einen Brand gegeben, bei dem laut einem Medienbericht ein Kind gestorben war. Grünen-Chef Robert Habeck forderte, Flüchtlingskinder aus den Lagern zu holen. Für den Vorstoß gab es von anderen Parteien Kritik.