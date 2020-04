Essen. Eigentlich sollte Maria Schrader (54) beruhigt sein. Immerhin ist ihre neue Regiearbeit „Unorthodox“ jetzt auf Netflix zu sehen und sollte dort zahlreiche Zuschauer finden, die sich in der Zeit von Corona vor dem Bildschirm einfinden. Doch auch dieses Projekt ist von der Krise betroffen – die Premiere wurde gecancelt, die prestigeträchtigen internationalen Festivals, auf denen der Vierteiler laufen sollte, sind gestrichen.

Zuspruch sollte „Unorthodox“ trotzdem ernten. Schon allein weil die Miniserie auf dem autobiografischen Bestseller „Unorthodox“ beruht, in dem Autorin Deborah Feldman beschreibt, wie sie eine ultraorthodoxe jüdische Gemeinde hinter sich ließ und ein neues Leben aufbaute.

Ihre drei bisherigen Regiearbeiten handeln von jüdischen oder israelischen Protagonisten. Zufall?

Maria Schrader: Vermutlich nicht. Ich habe als Schauspielerin mehrere erfolgreiche Filme gedreht, die sich mit deutsch-jüdischer Vergangenheit beschäftigen. Mir wurde sicher auch deswegen angeboten, den Roman „Liebesleben“ der Israelin Zeruya Shalev im deutschsprachigen Raum vorzustellen. Warum ich aus diesem Buch meinen ersten Film entwickelte, hat aber nichts mit einem spezifisch jüdischen Thema zu tun gehabt, es ist die Geschichte einer Amour fou und könnte überall auf der Welt spielen. „Vor der Morgenröte“ handelt vom europäischen Exil.

Und wie kam es zu „Unorthodox“?

Schrader: Anna Winger, die Showrunnerin von „Unorthodox“, und ich kannten uns von ihrer Serie „Deutschland 83/86“, in der ich eine der Hauptrollen spielte, und wollten auch in dieser Konstellation zusammen arbeiten. „Unorthodox“ war das richtige Projekt. Es sind verschiedene Sujets. Dass man um sie die Klammer „jüdische Themen“ spannt, zeigt, dass jüdisches Leben in seinen unterschiedlichen Formen in unserer Gesellschaft nicht mehr als Normalität verankert ist.

Wie war dann Ihre Herangehensweise an die jüdische Thematik von „Unorthodox“?

Schrader: „Unorthodox“ verschafft einen Einblick in eine Welt, die den meisten von uns gänzlich unbekannt ist, die vom Glauben bestimmt ist, von Ritualen und Gesetzen und der starken Identifikation mit einer Gemeinschaft. Wir haben viel recherchiert, um bis ins Detail genau zu sein. Gleichzeitig erzählen wir ja die Geschichte von einzelnen Menschen. Was unsere Hauptfigur erlebt, ist emotional vollkommen nachzuvollziehen, schon unter den Kommentaren zum Trailer gab es Stimmen, die schrieben: ‚Ich komme aus einer religiösen muslimischen Umgebung, ich kann mich voll damit identifizieren.’

Die Protagonistin entflieht dieser Kultur, um ihren eigenen Weg als Musikerin zu gehen. Mussten Sie als junges Mädchen sich auch selbst befreien?

Schrader: Meine Situation war vollkommen anders. Ich bin an meinem 18. Geburtstag an der Schauspielschule aufgenommen wurden. Das war mein großer Wunsch, und den konnte ich mir erfüllen. Meine Eltern haben sich nicht in den Weg gestellt, sondern mich finanziell und auch sonst unterstützt.

Die Netflix-Serie „Unorthodox“ erzählt die Geschichte von Deborah Feldman, die aus einer ultraorthodoxen Gemeinde in New York geflohen ist.

Foto: Anika Molnar

Dafür scheint es eine andere Parallele zu geben: Wie die Protagonistin haben Sie in Berlin eine Heimat gefunden – dem „Ort, an dem alle Heimatlosen zu Hause sind“, wie es Autorin Deborah Feldman formuliert.

Schrader: Das ist ein sehr schöner Satz. Ja, ich lebe sehr gerne hier. Berlin ist so vielseitig, dass man die unterschiedlichsten Perspektiven auf die Stadt einnehmen kann. Wir wollten den Aspekt der Freiheit betonen, den diese Stadt für so viele Menschen verkörpert – und für den man selbst manchmal blind wird, wenn man schon so lange hier lebt. Ich pendle seit einigen Jahren zwischen Berlin und Hamburg, dort spiele ich am Deutschen Schauspielhaus. Für „Unorthodox“ habe ich wieder einige Zeit in New York verbracht. Ich habe drei Filme dort gedreht, in den 90ern hatten wir eine Zeit lang ein Apartment. Für mich ist New York immer noch die Mutter aller Städte.

Ihre erste Regiearbeit „Liebesleben“ liegt inzwischen 13 Jahre zurück. Wie sehr haben Sie sich als Filmemacherin verändert?

Schrader: Ich bin sicherlich selbstbewusster geworden. Nicht zuletzt durch „Unorthodox“. Es ist das erste Mal, dass ich 50 Tage am Stück gedreht habe – immerhin haben wir rund vier Stunden Film hergestellt. Ich habe ich gelernt, schnell zu entscheiden und meinen Instinkten zu trauen. Bei meinem ersten Film Liebesleben waren einzelne Mitarbeiter sehr misstrauisch, ob ich das kann. Das hat mich damals sehr beeinflusst. Seither treffe ich alle Teammitglieder vorher persönlich. Es gibt viele Regisseure, die von den Meinungen anderer oder der Atmosphäre am Set völlig unbeeindruckt sind. Manchmal wünschte ich, ich wäre so jemand. Aber ich muss mich von Partnern umgeben wissen, in gegenseitigem Vertrauen.

Inwiefern hat die Regiearbeit für „Unorthodox“ Ihr Leben bereichert?

Schrader: Es entstanden Freundschaften, ich bin mit vielen Beteiligten in engem Kontakt. Ich habe sehr viel über eine Welt gelernt, von der ich vorher nur eine vage Vorstellung hatte, eine Mischung aus Projektion und Halbwissen. Ich habe oft die Perspektive unserer Hauptfigur eingenommen und dadurch auch unsere sogenannte liberale Welt durch andere Augen gesehen. Einerseits bin ich glücklich, dass ich nicht Erfahrungen machen musste wie Esther, dass ich nie so einem Druck ausgesetzt war wie sie in ihrer Gemeinde. Aber auf der anderen Seite gibt es Aspekte unserer „modernen“ Gesellschaft, die ich ebenfalls als schrecklich bezeichnen würde.

Nämlich?

Schrader: Vereinsamung, Altersarmut, Obdachlosigkeit beispielsweise gibt es in einer streng orthodoxen Community nicht. Niemand fällt dort durch die Maschen. Der gemeinsame Glaube, die Identifikation mit Gemeinschaft, die gegenseitige Verantwortung knüpft ein engmaschiges Netz, aus dem es dann aber auch kaum ein Entkommen gibt. So gesehen hat mich die Arbeit an „Unorthodox“ immer wieder dazu aufgefordert, die Dinge aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Das verunsichert einen und bereichert gleichermaßen.

